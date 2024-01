Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Range Rover gestohlen

Lüdenscheid (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde ein Range Rover velar vom Hof eines Autohauses an der Lennestraße entwendet. Wie sich die Täter Zugriff auf das Fahrzeug verschafften, ist nicht bekannt. Mit dem Gebrauchtwagen flüchteten sie unerkannt. Täterhinweise liegen bislang nicht vor. Zeugen werden gebeten sich unter 02351/9099-0 mit der Polizeiwache Lüdenscheid in Verbindung zu setzen. (schl)

