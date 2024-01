Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main

BPOLD FRA: Tägliche Fahndungserfolge am Flughafen Frankfurt - Bundespolizei vollstreckt allein am Montag sechs Haftbefehle

Frankfurt/Main (ots)

Am Flughafen Frankfurt am Main sorgen Bundespolizisten jeden Tag für Sicherheit. Bei der Ein- und Ausreise stellen die Beamten täglich Personen fest, die gesucht werden. Sie tragen mit ihrer Arbeit dazu bei, dass Ermittlungsverfahren vorangetrieben werden oder ihren Abschluss finden. So auch am gestrigen Tag.

Neben anderen Fahndungserfolgen vollstreckte die Bundespolizei gestern sechs Haftbefehle. Zwei der Festgenommenen konnten einer Haftstrafe durch Zahlung der ausstehenden Geldstrafen entgehen, doch den anderen beiden war dies nicht möglich.

Einer von ihnen war ein 58-jähriger Bangladescher, der nach Dhakar/Bangladesch reisen wollte.

Der Mann hatte sich unerlaubt in Deutschland aufgehalten und war deshalb von den Amtsgerichten Leutkirch und Lindau jeweils zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Bundespolizisten lieferten den 58-Jährigen in die Justizvollzugsanstalt ein, da er die insgesamt 7.000 Euro nicht aufbringen konnte. Dort verbüßt er nun seine Ersatzfreiheitsstrafe von 175 Tagen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell