Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Körperverletzung, Unfälle, Unfallfluchten, Diebstähle, Einbrüche, Sachbeschädigung, Brand

Heilbronn (ots)

Heilbronn-Frankenbach: Schlägerei auf Kirchenparkplatz - Zeugen gesucht

In der Nacht auf Dienstag kam es in Heilbronn-Frankenbach zu einer Auseinandersetzung, bei der ein Mann leichte Verletzungen davon trug. Eine Gruppe von rund 30 Personen sammelte sich auf dem Parkplatz einer evangelischen Kirche in der Leintalstraße anlässlich eines Feiertages. Gegen 23.50 Uhr kam es aus bislang ungeklärten Gründen zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der ein 45-jähriger Mann von sechs bis sieben unbekannten Tatverdächtigen attackiert wurde. Die Polizei sucht nach Zeugen, die Angaben zu weiteren Tätern machen können. Sie werden gebeten, sich beim Polizeirevier Böckingen, Telefon 07131 204060, zu melden.

Heilbronn: Unfall mit Verletzten

Am Montagnachmittag kam es in Heilbronn an einer Kreuzung zu einem Unfall, bei dem die Insassen von drei Fahrzeugen verletzt wurden. Gegen 15.20 Uhr fuhr ein 63-Jähriger mit seinem Mercedes auf der Neckartalstraße in Richtung Heilbronn. An einer Ampel auf Höhe der Viehweide überfuhr er die Haltelinie bei rot und kollidierte dabei mit einem 39-jährigen Kia-Fahrer, der aus der "Neuen Straße" einbog. Im weiteren Verlauf kam der Kia-Fahrer auf die Gegenfahrbahn und stieß mit einem Ford zusammen, der an der Ampel auf die Grünphase wartete. Dieser wurde anschließend auf einen hinter ihm stehenden VW geschoben. Der Mercedes-Fahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt und kam ins Krankenhaus. Die Insassen des Kia und des Ford wurden leicht verletzt. Der gesamte Sachschaden beträgt rund 15.000 Euro.

Eppingen: Unfall mit Leichtverletzten

Am Sonntagnachmittag kam es auf der Landesstraße 552 zu einem Unfall, der leichte Verletzungen der Autofahrer zur Folge hatte. Gegen 16.40 Uhr fuhr eine 77-Jährige mit ihrem Opel auf der L 552 aus Eppingen in Richtung Elsenz. Nach einer Kurve fuhr sie einem 55-jährigen Audi-Fahrer auf. Durch das Auffahren wurden der Audi-Fahrer und seine Beifahrerin leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von rund 5.500 Euro.

Bad Rappenau: Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Zwischen vergangenem Freitag, 17 Uhr und Montagmorgen, 10 Uhr, kam es zu einer Unfallflucht in Bad Rappenau. Ein Unbekannter beschädigte den VW Golf eines 27-Jährigen, der sein Fahrzeug in der Raiffeisenstraße abgestellt hatte. Das Kennzeichen und die Frontstoßstange wurden beschädigt. Die Polizei ermittelt nun und sucht nach Zeugen. Hat jemand den Unfall beobachten können und kann Angaben zum Verursacher machen? Es wird gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Rappenau, Telefon 07264 95900, zu melden.

Eppingen: Diebstahl von Bagger

Zwischen Freitag und Montagmorgen wurde in Eppingen ein Kompaktbagger entwendet. Bislang unbekannte Täter entwendeten den in der Heilbronner Straße abgestellten Bagger. Die selbstfahrende Arbeitsmaschine hat einen Wert im fünfstelligen Bereich. Die Polizei sucht nach Zeugen, die die Tat beobachten konnten und bittet diese, sich zu melden und Angaben zur Tat oder zum Täter auf dem Revier Eppingen unter der Telefonnummer 07262 60950 zu machen.

Heilbronn: Einbruch in Gartenhütte

In der Montagnacht kam es in Heilbronn zu einem Einbruch in eine Gartenhütte. Zwischen 2.30 Uhr und 2.40 Uhr gelangten bislang unbekannte Täter in die Gartenhütte im "Auhang" und entwendeten neben Motorsägen auch einen Kompressor und ein Schweißgerät. Im näheren Umfeld des Tatorts kam es bereits zu weiteren gleichgelagerten Taten. Die Polizei sucht nach Zeugen und bittet diese, sich auf dem Polizeirevier Heilbronn unter der Nummer 07131 74790 zu melden.

Heilbronn: Absichtlich auf Personengruppe zugefahren? Polizei sucht Zeugen Gegen 20.40 Uhr stand eine Gruppe bislang unbekannter Personen an einer Bushaltestelle in der Allee Heilbronn. Ein Zeuge konnte beobachten, wie ein schwarzer Pkw augenscheinlich zielgerichtet auf diese Personengruppe zufuhr . Zu einer Kollission zwischen dem Fahrzeug und den Personen kam es nicht. Weder Fahrzeug noch Personengruppe sind der Polizei bislang bekannt, daher werden Zeugen gebeten, sich beim Polizeirevier Heilbronn unter der Nummer 07131 74790 zu melden.

Neckarsulm: Brand nach Bauarbeiten

Nach Bauarbeiten kam es in einem Gebäude in der Konrad-Zuse-Straße zu einem Brand am Montagnachmittag. Der Schwelbrand wurde im Rahmen einer Baubegehung entdeckt. Die genaue Ursache ist noch unklar. Der Sachschaden wird auf über 50.000 Euro geschätzt. Bei dem Brand wurde niemand verletzt.

Bad-Friedrichshall: Unfall mit hohem Sachschaden

Ein Sachschaden im fünfstelligen Bereich ist die Folge eines Unfalls in Bad-Friedrichshall am Montagvormittag. Ein 46-Jähriger fuhr mit seinem Lkw auf dem Wittstattweg und bog an einer Einmündung nach rechts in die Seelachstraße ab. Eine 39-jährige Mercedes-Fahrerin fuhr dem Lkw entgegen. Hierbei kollidierte der Anhänger des Lkw seitlich mit dem Mercedes. Es entstand ein Sachschaden von rund 15.000 Euro. Der Mercedes musste abgeschleppt werden.

Flein: Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Am Montagvormittag kam es zwischen 8 Uhr und 1 2 Uhr zu einem Unfall in Flein, nach welchem sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort entfernte. Ein 44-Jähriger stellte in diesem Zeitraum seinen Opel ordnungsgemäß in der Straße "Nußbäumle" in Flein ab. Dort beschädigte ein Unbekannter das Fahrzeug. Der Sachschaden beträgt rund 2.500 Euro. Die Polizei bittet nun um Mithilfe. Wer hat den Unfallhergang oder der Verursacher beobachten können? Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weinsberg unter der Nummer 07134 9920 zu melden.

Lehrensteinfeld: Sachbeschädigung an Straßenschild - Zeugen gesucht

Zwischen vergangenem Freitag und Montag kam es zu einer Sachbeschädigung in der Judengasse in Lehrensteinsfeld. Ein Unbekannter besprühte das Straßenschild der Judengasse mit schwarzer Farbe. Die Polizei sucht nach Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können. Sie werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weinsberg unter der Nummer 07134 9920 zu melden.

Lauffen am Neckar: Parkbank in Brand gesetzt

Ein bislang unbekannter Täter setzte am Montagnachmittag eine Kunststoffbank in der Südstraße in Lauffen am Neckar in Brand. Die Bank wurde komplett zerstört.Der Sachschaden wird auf etwa 1.000 EUR geschätzt. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wer hat die Tat oder den Täter beobachten können? Wer sachdienliche Angaben machen kann, wird gebeten, sich bei Polizreirevier Lauffen unter der Telefonnummer 07133 2090 zu melden.

