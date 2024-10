Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Unfälle, Einbruch, Sachbeschädigungen, Drogenfahrt und Geschwindigkeitskontrollen

Heilbronn (ots)

Werbach-Wenkheim: Einbruch in Lebensmittelgeschäft

Bislang unbekannte Täter drangen in der Nacht von Samstag auf Sonntag in ein Lebensmittelgeschäft im Wiesenweg in Werbach-Wenkheim ein. Den Tätern gelang es, Bargeld im mittleren fünfstelligen Bereich zu erbeuten. Darüber hinaus entwendeten die Täter Briefmarken, Tabakwaren und Alkoholika in größeren Mengen. Das Polizeirevier Tauberbischofsheim bittet Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zur Aufklärung der Tat machen können, sich unter der Telefonnummer 09341 810 zu melden.

Tauberbischofsheim: Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung

Zwischen vergangenem Freitag um 14 Uhr und Montag um 11 Uhr wurde ein Gebäude in Tauberbischofsheim beschädigt. Bislang unbekannte Täter besprühten ein Haus in der Straße "Am Heimbergsflur" mit Graffitis und warfen zwei Scheiben sowie Oberlichter des Objektes ein. Wer dafür verantwortlich ist, ist bisher unbekannt, weshalb die Polizei nach Zeugen sucht, die die Tat oder die Täter beobachten konnten. Sie werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tauberbischofsheim unter der Telefonnummer 09341 810 zu melden.

Tauberbischofsheim: Drogenfahrt mit E-Scooter

Nachdem ein 32-Jähriger am Sonntagabend unter Drogeneinfluss mit seinem E-Scooter in Tauberbischofsheim unterwegs war, musste er die Polizei zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Der 32-Jährige fuhr mit seinem E-Scooter auf einen Parkplatz in der Pestalozzialle, wo er einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Da er Anzeichen einer Beeinflussung durch berauschende Mittel zeigte, wurde er einem Atemalkohol- sowie einem Urintest unterzogen. Der Urintest schlug positiv auf THC an, weshalb dem E-Scooter-Fahrer in einem Krankenhaus Blut entnommen wurde.

Wertheim: Suche nach Zeugen nach Sachbeschädigung

Am Dienstagmorgen wurde ein Gullydeckel in Wertheim ausgehoben. Gegen 7.30 Uhr wurde der Polizei mitgeteilt, dass in der Straße "Am Freiergraben" ein Gullydeckel nicht mehr an seinem Platz war. Mithilfe eines Anwohners wurde der Deckel jedoch wieder eingesetzt. Die Polizei sucht nach Zeugen, die gesehen haben, wer dafür verantwortlich ist. Sie werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wertheim, Telefon 09342 91890, zu melden.

Wertheim: Geschwindigkeitskontrollen

Am Montag führte die Polizei in Wertheim zwischen 14 Uhr und 15.10 Uhr Geschwindigkeitskontrollen an der Kreisstraße 2824 einer Kreuzung Neubrunn-Höhefeld durch. Gemessen wurden die Autofahrer, die aus Richtung Urphar in Richtung Tauberbischofsheim unterwegs waren. An der Örtlichkeit besteht eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 70 km/h. Es wurden insgesamt sieben Verstöße mit einem Fahrverbot durch Überschreitung um rund 60 km/h festgestellt. Die Personen haben nun mit einer Anzeige zu rechnen.

Wertheim: Suche nach Zeugen nach Unfallflucht

Zwischen Montag um 15 Uhr und Dienstag um 8 Uhr kam es zu einer Unfallflucht in Wertheim. Eine 22-Jährige hatte in diesem Zeitraum ihren Opel "Im Rainfeld" ordnungsgemäß abgestellt. Dort kollidierte ein Unbekannter mit dem Fahrzeug und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Der Sachschaden am Opel beträgt rund 2.500 Euro. Die Polizei ermittelt nun und bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich beim Polizeirevier Wertheim, Telefon 09342 91890, zu melden.

A81/Lauda-Königshofen: Unfall mit hohem Sachschaden

Am Dienstagnachmittag kam es auf der Autobahn 81 zu einem Unfall, der einen Sachschaden im fünfstelligen Bereich zur Folge hatte. Gegen 12.40 Uhr war ein 55-jähriger mit seinem Mercedes auf der A81 von Würzburg in Richtung Heilbronn unterwegs. Er befuhr den rechten von zwei Fahrstreifen und kam, vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers, ins Schlingern. Er übersteuerte sein Fahrzeug und kam anschließend nach rechts von seiner Fahrbahn ab. An der Ausfahrt zwischen Tauberbischofsheim und Ahorn fuhr der Mann mit seinem Mercedes gegen eine Schutzplanke und kam dort zum Stillstand. Dadurch wurde der Unterboden des Fahrzeugs aufgerissen und es liefen Betriebsflüssigkeiten aus, weshalb die Autobahnmeisterei die Fahrbahn reinigen musste. Während der Unfallaufnahme war der rechte Fahrstreifen gesperrt. Die Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen vor Ort. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 23.000 Euro und das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Es wurde niemand verletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn