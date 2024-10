Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Fahrt unter Betäubungsmitteleinfluss, Häuserfassade beschossen, Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen, Kupfer in großem Stil gestohlen

Heilbronn (ots)

Adelsheim: Fahrt unter Betäubungsmitteleinfluss und ohne Führerschein

Eine vermeintliche Fahrt unter Betäubungsmittelbeeinflussung stellte eine Streife des Polizeireviers Buchen am vergangenen Montag fest. Gegen 17 Uhr kontrollierten die Polizisten einen Renault in der Hauptstraße in Adelsheim. Die Beamten stellten bei dem Fahrer Anzeichen auf eine Betäubungsmittelbeeinflussung fest. Ein vor Ort durchgeführter Drogenurintest verlief positiv auf Amphetamin und THC. Zu allem Überfluss kam noch hinzu, dass der 42-jährige Fahrer allem Anschein nach nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Er musste die Beamten zu einer Blutentnahme in einem nahegelegenen Krankenhaus begleiten. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Der Mann sieht sich nun mehreren Anzeigen gegenüber. Die Ermittlungen dauern an.

Hüffenhardt: Fassade ins Visier genommen - Zeugen gesucht

Bislang ist unklar, wer die Fassade eines Wohnhauses in der Uhlandstraße in Hüffenhardt ins Visier nahm. Insgesamt vier Schüsse muss der unbekannte Täter abgegeben haben, wodurch er sowohl den Putz als auch einen Rollladen beschädigte. Bei den Projektilen handelt es sich um Bleikugeln, die üblicherweise mit CO²-Waffen verschossen werden. Hinweise zu Tat oder Täter nimmt das Polizeirevier Mosbach unter der Telefonnummer 06261 8090 entgegen.

Mosbach: Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen - Lkw flüchtig

Zu einem Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen kam es am Dienstagvormittag auf der Bundesstraße 292 kurz vor der Einmündung nach Obrigheim. Gegen 10.30 Uhr fuhr ein 23-jähriger Ford-Fahrer in Richtung Mosbach. Um einem schlecht erkennbaren Pannen-Lkw auszuweichen, wechselte der Ford-Fahrer auf die Gegenfahrbahn. Im weiteren Verlauf kam es zur Kollision mit dem Fahrzeug einer entgegenkommenden 48-Jährigen sowie dem Transporter eines 70-Jährigen. Der 23-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Die B 292 war für den Zeitraum der Unfallaufnahme voll gesperrt. Der besagte Pannen-Lkw entfernte sich noch vor Eintreffen der Polizei von der Unfallstelle und wird nun gesucht. Zeugen, die Angaben zu dem Lkw oder dessen Fahrer machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mosbach unter 06261 8090 zu melden.

Mosbach: Kupferkabel aus Brandruine entwendet

Eine größere Menge Kupferkabel entwendeten bislang unbekannte Täter aus einer Brandruine in der Pfalzgraf-Otto-Straße in Mosbach. Die Täter drangen zu einem unbekannten Zeitpunkt in das ehemalige Einkaufszentrum ein, wo sie eine größere Menge Kupferkabel an sich nahmen. Der Materialwert dürfte sich auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag belaufen. Zeugen, die Hinweise zur Aufklärung der Tat machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mosbach unter der Rufnummer 06261 8090 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell