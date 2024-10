Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Pkw beim Rangieren beschädigt, Sachbeschädigung an Fahrzeugen, Diebstahl im Hofladen

Heilbronn (ots)

Bretzfeld: Mehrere Fahrzeuge touchiert - Zeugen gesucht

Am Montag touchierte ein Lkw gegen 18 Uhr mehrere Fahrzeuge im Ortsteil Schwabach in Bretzfeld. Aufgrund einer Baustelle in der Blumenstraße war der Fahrzeugführer vermutlich gezwungen den Lkw in Richtung Schwarzenbergstraße zurückzusetzen. Dabei kollidierte er mit mehreren seitlich geparkten Pkw und beschädigte diese. Die Schäden belaufen sich auf insgesamt etwa 8000 Euro. Der Fahrzeugführer verließ die Unfallörtlichkeit, ohne die verursachten Schäden zu melden. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Öhringen, Telefon 07941 9300, zu melden.

Pfedelbach: Mehrere Fahrzeuge zerkratzt - Zeugen gesucht

Mehrere Fahrzeuge wurden am vergangenen Wochenende im Birnenbaumweg im Ortsteil Windischenbach in Pfedelbach beschädigt. Dabei wurden die Fahrzeuge durch einen unbekannten Täter vermutlich mittels eines spitzen Gegenstands zerkratzt. Die Tat ereignete sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Öhringen, Telefon 07941 9300, zu melden.

Pfedelbach: Diebstahl im Hofladen

In einem Hofladen ereignete sich am Dienstag gegen 11 Uhr im Ortsteil Windischenbach in Pfedelbach ein Diebstahl. Die mutmaßlichen Täter bedienten sich an der Auslage und verließen die Örtlichkeit mittels Pkw ohne zu zahlen. Es wurden insgesamt 48 Eier entwendet. Durch die Beobachtungen eines Zeugen konnte der Halter des Fahrzeugs ermittelt werden und somit auch die mutmaßlichen Täter, die im Alter von 15 bis 19 Jahren waren. Das sichergestellte Diebesgut wurde dem Hofladen wieder zurückgegeben.

