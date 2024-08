Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Radler fährt nach Unfall weiter

Borken (ots)

Unfallort: Borken, Brinkstraße/Wallstraße/Turmstraße;

Unfallzeit: 01.08.2024, 14.00 Uhr;

Nach einem Verkehrsunfall sucht die Polizei in Borken einen beteiligten Radfahrer. Eine Südlohnerin hatte am Donnerstag gegen 14.00 Uhr die Brinkstraße in Richtung Butenwall befahren. An der Kreuzung mit der Wallstraße und der Turmstraße wollte die 69-Jährige nach links in die Wallstraße abbiegen. Dabei kollidiert sie mit einem Radfahrer, der auf dem links liegenden Gehweg der Brinkstraße in gleicher Richtung unterwegs gewesen war. Die Autofahrerin wollte dem Unbekannten helfen, dieser entfernte sich jedoch. Der Mann war groß und schlank; sein Fahrrad hatte einen rot lackierten Rahmen. Das Verkehrskommissariat in Borken bittet den Radfahrer sowie mögliche Zeugen, sich zu melden: Tel. (02861) 9000. (to)

