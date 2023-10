Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Renitenter Ladendieb flüchtet

Nicht aufhalten ließ sich ein Mann nach einem Diebstahl am Montag in Laupheim.

Kurz vor 19 Uhr hielt sich der Mann in einem Supermarkt in der Ulmer Straße auf. Dort steckte der Dieb mehrere Wurstwaren in seine Jackeninnentasche. Das sah eine Zeugin. Als der Mann an der Kasse stand, bezahlte er dort nur ein auf das Kassenband gelegte Lebensmittel. Die Zeugin sprach den Unbekannten auf den Diebstahl der Wurstwaren an und bat ihn in ein Büro. Auf dem Weg dorthin stieß der Mann die Zeugin um und flüchtete über den Haupteingang in unbekannte Richtung. Eine Fahndung verlief ohne Erfolg. Die Zeugin blieb unverletzt. Auf der Flucht verlor der Ladendieb mehrere Identitätspapiere. Die gaben erste Hinweise auf einen 51-Jährigen Tatverdächtigen. Der stammt wohl aus dem südosteuropäischen Raum. Die Ermittlungen des Polizeirevier Laupheim dauern an.

