POL-BOR: Borken - Diebstahl auf Friedhof

Bocholt (ots) - Tatort: Bocholt, Neustraße; Tatzeit: 31.07.2024, 13.30 Uhr; Eine Geldbörse entwendet haben Unbekannte am Mittwoch in Bocholt. Die Kundin eines Geschäfts an der Neustraße hatte das Portemonnaie in ihren Rollator gelegt. Dort kam es in der Mittagszeit zu der Tat. Wie die Geschädigte berichtet, hatte sich eine jüngere Frau auffällig nah zu ihr aufgehalten. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in ...

