BPOL-KL: Zeugenaufruf - Diebstahl von Baustelle der Deutschen Bahn

Bingen am Rhein (ots)

Am 28. Februar 2024 wurde die Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern von der Deutschen Bahn darüber informiert, dass von einer Lagerstätte in Bingen am Rhein in der Nähe des Hauptbahnhofs 102,62 Tonnen Altmetall entwendet wurden. Bei dem Altmetall handelt es sich um Schienenstränge die bis zu 6 Meter lang sind. Die Schienen wurden bei der Erneuerung der Gleise demontiert und in der Bingerbrücker Straße 1 in Bingen am Rhein gelagert. Die Erneuerungsarbeiten fanden vom 23. November 2023 bis zum 4. Dezember 2023 statt. Am 23. Januar 2024 begann der Abtransport der Schienen durch einen Schrottentsorger und wurde am 29. Januar 2024 beendet. Beim Abgleich der Wiegescheine mit der vereinbarten Schrottabnahmemenge wurde die Differenz von 102,62 Tonnen Altmetall festgestellt. Das Stehlgut hat einen Wert von 33.000 Euro.

Personen, die das Geschehen beobachtet oder aufgezeichnet haben und Angaben zum Tathergang oder Täter machen können, werden gebeten sich bei der Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern unter 0631-34073-0 oder der kostenfreien Servicenummer 0800 6 888 000 zu melden.

