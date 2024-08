Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Gegen Auto geprallt und geflüchtet

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Jahnstraße;

Unfallzeit: 31.07.2024, zwischen 20.15 Uhr und 22.40 Uhr;

Ein Radfahrer hat am Mittwoch in Bocholt ein geparktes Auto gestreift und sich anschließend entfernt - diesen Schluss legen die Spuren eines Unfalls dar, zu dem es am Abend in der Johannesstraße gekommen ist. Dort hatte der weiße Peugeot zum Unfallzeitpunkt gestanden. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell