Hoher Sachschaden entstand am Mittwoch bei einem Unfall in Biberach.

Die 50-Jährige fuhr gegen 10.30 Uhr in der Ulmer Straße. Im Bereich der Ernst-Boehringer-Straße war sie unaufmerksam. Hier übersah die Fahrerin des Mercedes einen VW. Der hielt ordnungsgemäß an der roten Ampel. Ungebremst prallte der Mercedes in das Heck des VW. Der wurde mehrere Meter nach vorne geschleudert. In dem saßen eine 41-Jährige mit ihren beiden zwei und vier Jahre alten Kinder. Bei dem Unfall wurden alle vier Personen leicht verletzt und kamen vorsorglich in ein Krankenhaus. Den Gesamtschaden beziffert die Polizei auf etwa 33.000 Euro. Beide Autos mussten abgeschleppt werden.

