LPI-G: Auf frischer Tat

Gera (ots) - Gera. Ein unbekannter Täter brach in der Nacht von Montag auf Dienstag (01.-02.07.2024) in ein Gartenhaus im Beerwalder Weg in Raitzhain ein. Aus dem Gartenhaus entwendete der Täter anschließend ein E-Bike sowie ein Roller im Gesamtwert von über tausend Euro. Darüber hinaus entstand durch die gewaltsame Vorgehensweise des Täters Sachschaden am Objekt. Die Geraer Polizei (0365 8290) ermittelt zum Einbruch und sucht unter Angabe der Bezugsnummer 0170335/2024 ...

