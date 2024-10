Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Unfallfluchten und Einbrüche

Heilbronn (ots)

Igersheim: Einbruch in Einfamilienhaus

Zwischen Dienstag, 18 Uhr und Mittwoch um 10 Uhr, kam es in Igersheim zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Während eine Familie nicht Zuhause war, gelangten bislang unbekannte Täter durch die Terrassentüre in ihr Einfamilienhaus in der Straße "Holzäcker". Was entwendet wurde ist nach jetzigem Stand noch unklar. Nun ermittelt die Polizei in diesem Fall und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Konnte jemand in dem oben genannten Zeitraum Verdächtiges wahrnehmen? Wer sachdienliche Angaben machen kann wird gebeten, sich beim Polizeirevier Tauberbischofsheim unter der Telefonnummer 09341 810 zu melden.

Bad Mergentheim: Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Zwischen vergangenem Samstag und Sonntag kam es in Bad Mergentheim zu einer Unfallflucht. Ein 44-Jähriger stellte seinen BMW zwischen 17 Uhr und 11.10 Uhr des Folgetages in der Edelfinger Straße ordnungsgemäß ab. Als er zurückkam stellte er Beschädigungen im Wert von rund 2.000 Euro an seinem Fahrzeug fest. Die Polizei sucht nach Zeugen, da bislang kein Unfallverursacher bekannt ist. Wer sachdienliche Angaben machen kann, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Mergentheim, Telefon 7931 54990, zu melden.

Lauda-Königshofen: Suche nach Zeugen nach Unfallflucht

Am Sonntag kam es in Lauda-Königshofen zu einem Unfall, bei dem sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort entfernte. In der Zeit von 14 Uhr und 21 Uhr, stellte ein 50-Jähriger seinen Toyota in der Messestraße zwischen einem Verkehrsübungsplatz und einem Sportvereinsheim ab. Als er wieder zu seinem Fahrzeug kam, musste er einen Schaden linksseitig am Heck in Höhe von rund 1.500 Euro feststellen. Die Polizei sucht nach Zeugen, die den Unfallhergang oder den Verursacher beobachten konnten. Sie werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tauberbischofsheim unter der Telefonnummer 09341 810 zu melden.

Bad Mergentheim: Einbruch in Einfamilienhaus

Am Mittwochvormittag gelang es bislang unbekannten Tätern, in ein Einfamilienhaus in Bad Mergentheim einzudringen. Zwischen 8.30 Uhr und 11 Uhr brachen die Täter in das Haus in der Otzendorfer Straße durch die Terrassentüre ein, während die dort lebende Familie weg war. Dort durchwühlten sie sämtliche Schränke und Schubladen und entwendeten nach jetzigem Stand Bargeld im vierstelligen Bereich, sowie Modeschmuck. Danach flüchteten sie in unbekannte Richtung. Die Nachbarin konnte beobachten, wie ein schlanker Mann um das Haus herumlief. Nebenher soll ein dunkler Pkw gefahren sein. Die Polizei bittet nun weitere Zeugen um Mithilfe. Wer die Tat oder die Täter beobachten konnte und Angaben dazu machen kann, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Mergentheim unter der Telefonnummer 7931 54990 zu melden.

