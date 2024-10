Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Kontrollen in der Innenstadt, Einbrüche, Pfefferspray in Bar, Zeugen nach Unfällen gesucht

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Mehrer Verstöße beim Kontollen in der Innenstadt

Im Rahmen der Konzeption "Sicheres Heilbronn" führte die Polizei am Dienstag und Mittwoch mehrere Kontrollen in der Heilbronner Innenstadt durch, die zu verschiedenen Anzeigen und Sicherstellungen führten. Am Mittwochabend konnte eine Zivilstreife zwei Personen bei einem Rauschgiftgeschäft auf dem Heilbronner Marktplatz beobachten. Bei der anschließenden Kontrolle konnte knapp vier Gramm Haschisch sichergestellt werden. Auf den 21-Jährigen kommt nun eine Anzeige zu. Ebenfalls am Mittwochabend wurde in der Rosengasse ein Mann überprüft, der sich entgegen einer bestehenden Auflage im Stadtkreis Heilbronn aufhielt. Da er bereits wenige Tage zuvor gegen diese Auflage verstoßen hatte, wurde eine Anzeige erstellt. Im Zuge der Maßnahmen überprüfte die Polizei zudem am Mittwochnachmittag in der Kaiserstraße einen Mann, bei dem sie ein Taschenmesser mit einer Klingenlänge von etwa sechs Zentimetern sicherstellte. Da sich der Vorfall in einer Waffenverbotszone ereignete, wurde das Messer beschlagnahmt und eine Ordnungswidrigkeitenanzeige aufgenommen. Eine weitere Kontrolle am Mittwochabend in der Sülmerstraße führte zur Entdeckung von zehn Kapseln eines verschreibungspflichtigen Medikaments bei einem Mann, gegen den nun wegen eines Verstoßes gegen das Arzneimittelgesetz ermittelt wird. Bereits am Dienstag war die Polizei in der Kaiserstraße auf einen jungen Mann gestoßen, der mehrere Portionen Haschisch bei sich führte. Zuvor hatte der Mann Passanten angesprochen und ihnen die Drogen zum Verkauf angeboten.

Bad Rappenau-Grombach/Kirchardt: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch versuchte eine bislang unbekannte Person, in die Sporthalle am Sportplatz einzubrechen. Am Haupteingang setzte der Täter vermutlich ein Hebelwerkzeug an, konnte die Tür jedoch nicht öffnen. Weitere Einbruchversuche blieben aus. In der selben Nacht verschaffte sich eine unbekannte Person durch ein aufgebrochenes Fenster Zugang zum Büro eines Clubhauses am Kirchardter Sportplatz. Dabei wurden ein Mobiltelefon, ein kleiner Möbeltresor sowie diverse Lebensmittel und Getränke entwendet. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1000 Euro, der Diebstahlschaden auf rund 700 Euro geschätzt. Hinweise nimmt der Polizeiposten Bad Rappenau unter der Telefonnummer 07264 9500 entgegen.

Heilbronn: Körperverletzung mit Pfefferspray in Bar

In den frühen Morgenstunden am Donnerstag kam es in einer Bar in der Gemmingergasse zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Frauen und dem Barbetreiber. Im Zuge der Streitigkeiten soll eine der Frauen dem Betreiber ins Gesicht geschlagen haben, woraufhin dieser die beiden aus der Bar verweisen wollte. Dies wollten die 19 und 20 Jahre alten Frauen nicht akzeptieren und sprühten dem Mann Pfefferspray ins Gesicht. Hierdurch wurden auch weitere Gäste der Bar verletzt. Die Frauen wiederum gaben an, vom Betreiber beleidigt und am Hals gepackt worden zu sein. Die Ermittlungen dauern an.

Heilbronn-Böckingen: Zeugen nach mehreren Unfälle gesucht

Mehrere Unfäll mit Sachschaden ereigneten sich am gestrigen Mittwoch in Heilbronn-Böckingen. Um 13.20 Uhr, 15.30 Uhr sowie um 16.10 Uhr kam es am Saarlandkreisel zu Unfällen bei denen der Unfallhergang jeweils nicht klar nachvollziehbar ist. Aus diesem Grund sucht die Polizei Zeugen. Sie werden gebeten, sich beim Polizeirevier Böckingen unter der Telefonnummer 07131 204060 zu melden.

Neckarwestheim: Sachbeschädigung durch Brandlegung - Zeugen gesucht

In der Wielandstraße in Neckarwestheim wurde im Zeitraum vom 23. bis 24. Oktober 2024 eine Sachbeschädigung verübt. Unbekannte Täter setzten dort eine öffentliche Tischgarnitur in Brand, wobei der Tisch nahezu vollständig abbrannte. Der verursachte Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Die Gemeinde Neckarwestheim hat bereits Anzeige gegen Unbekannt erstattet.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe: Wer hat in der fraglichen Zeit etwas Verdächtiges beobachtet? Sachdienliche Hinweise können beim Polizeirevier Lauffen unter der Telefonnummer 07133 209-0 gemeldet werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell