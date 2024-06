POL-GT: Fahrradprüfung an der Marienschule

Gütersloh (ots) - Steinhagen (FK) - Sonntagnachmittag (23.06., 12.35 Uhr) befuhr eine 51-jährige E-Bike-Fahrerin die Lange Straße in Richtungder Auffahrt zur A33. Als sie an einem neu angelegten Spielplatz vorbeifuhr kam ihr eigenen Angaben nach an einer Engstelle auf der Straße ein Auto entgegen. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich die E-Bike-Fahrerin aus und stürzte zu Boden. Dabei erlitt sie leichte ...

mehr