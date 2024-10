Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Fahrkartenautomat gesprengt + Einbruch in Sportheim + Werkstatt durchwühlt + Zeugensuche nach Streit auf Gehweg

Gießen (ots)

Lollar: Fahrkartenautomat gesprengt

Mit einer Sprengung versuchten Diebe an das Geld eines Fahrkartenautomaten an der Lollarer Haltestelle zu gelangen. Am frühen Freitagmorgen, zwischen 02.00 Uh rund 03.00 Uhr brachten die Täter ein bisher nicht bekanntes Sprengmittel zur Umsetzung. Die Verkleidung des Automaten wurde weggesprengt. Die Täter schafften es mit ihrer gefährlichen Aktion nicht an das Geld zu kommen. Die Höhe der Schäden können momentan noch nicht beziffert werden. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat die Täter im genannten Zeitraum am Bahnhof in Lollar beobachtet? Wem sind dort in diesem Zusammenhang Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise erbittet die Kriminalpolizei in Gießen unter Tel.: (0641) 7006-6555.

Gießen: Einbruch in Sportheim

Das Vereinsheim des ASV Gießen im Gleiberger Weg rückte am frühen Freitagmorgen in den Fokus unbekannter Einbrecher. In der Zeit von 01.00 Uhr bis 09.00 Uhr verschafften sie sich gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude und brachen im Gastraum eine Musikbox auf. Außerdem durchsuchen sie den Thekenbereich nach Wertsachen. Sie erbeuteten eine bisher nicht bekannte Menge an Bargeld. Die Aufbruchschäden summieren sich auf rund 2.000 Euro. Hinweise zu den Dieben nehmen die Ermittler der Polizeistation Gießen Nord unter Tel.: (0641) 7006-3755 entgegen.

Lollar: Werkstatt durchwühlt

Auf Beute aus einer Kfz-Werkstatt hatten es Diebe im Sandweg abgesehen. Die Einbrecher hebelten ein Fenster auf und kletterten in die Werkstatt. Ob sie Wertsachen hieraus mitgehen ließen, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Für die Reparatur des Fensters werden mindestens 200 Euro fällig. Zeugen, die die Einbrecher zwischen Donnerstagabend, gegen 20.00 Uhr und Freitagnachmittag, gegen 15.00 Uhr beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (0641) 7006-3755 bei der Polizeistation Gießen Nord zu melden.

Lollar: Zeugensuche nach Streit auf Gehweg

Die Polizei sucht Zeugen, die am Freitag, 27. September, gegen 12.30 Uhr eine Auseinandersetzung auf dem Gehweg in der Marburger Straße mitbekommen haben. Im Streit verwickelt waren eine 33-jährige Frau und ein ihr bekannter 36-jähriger Mann. Zudem war ein Kleinkind in einem Kinderwagen dabei. Die Personalien der Beteiligten sind bekannt, für die weiteren Ermittlungen hofft die Polizei auf die Angaben unabhängiger Zeugen, die sich unter der Telefonnummer 0641/7006-3755 melden können.

