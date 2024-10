POL-GI: Festnahme nach Messerstich + Einbrüche + VW gerammt und geflohen + Alkoholisiert überschlagen + Verhetzende Parolen gerufen

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

Gießen: Festnahme nach Messerstich (Bezug zur Meldung "Gießen: Verletzter nach Messerstich" vom 30.9., 15.25 Uhr)

Nachdem ein 22-Jähriger am Freitag (27.9.) durch einen Messerstich am Bein verletzt wurde, haben Beamte einen Tatverdächtigen festgenommen. Ein aufmerksamer Beamter der Polizeistation Gießen Nord hatte den Festgenommenen in einem unabhängigen Fall in der Vergangenheit einer Personenkontrolle in der Innenstadt unterzogen. Nachdem nach der Tat am 27.9. erste Personenbeschreibungen zum Täter bekannt wurden, konnte der Beamte einen Zusammenhang zu dem von ihm zuvor kontrollierten Mann herstellen und die Ermittlungen gegen den Verdächtigen so ins Rollen bringen.

Polizeibeamte nahmen den Tatverdächtigen schließlich am 30.9. in Stadtallendorf fest. Er musste mit zur Dienststelle. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 38-jährige algerische Staatsangehörige entlassen.

Lollar: In Spielhalle eingestiegen

Im Sandweg stieg ein Einbrecher heute früh in eine Spielhalle ein. Der Unbekannte zerstörte gegen 3.35 Uhr das Glas eines Fensters und gelangte so in die Räume. Dort machte er sich an einer Kasse zu schaffen. Der Alarm löste aus, der Unbekannte flüchtete.

Die Polizei fragt: Wer hat etwas Verdächtiges bemerkt? Sind Personen oder Fahrzeuge im Umfeld aufgefallen? Die Ermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Rabenau: Einbrecher in Rüddingshausen

Eine Bewohnerin eines Einfamilienhauses überraschte am Mittwoch (2.10.) zwei Einbrecher. Gegen 11.25 Uhr bemerkte sie zwei Unbekannte, die sich gerade an ihrer Terrassentür zu schaffen machten. Die beiden Männer flüchteten daraufhin sofort. Zu diesem Zeitpunkt fiel ein BMW in der Nähe des Tatorts in der Homberger Straße auf.

Die Ermittler suchen Zeugen: Wer hat die zwei Einbrecher bemerkt? Wer kann Hinweise zu deren Identität geben? Wer kann Angaben zum verdächtigen BMW machen?

Die Ermittler bitten um Hinweise an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Gießen: Einbruch in Einfamilienhaus

Über eine Terrassentür drang ein Unbekannter gewaltsam in ein Einfamilienhaus in Klein-Linden ein. Der Einbrecher schlug im Zeitraum zwischen 25.9. und 3.10. zu. Ob er bei seinem Einbruch in der Saarstraße etwas mitnahm, ist noch unklar.

Die Ermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Grünberg/L3007: VW gerammt und geflohen

Die Fahrerin eines VWs fuhr am Dienstag (1.10.) auf der Landesstraße 3007 vom Münsterer Kreuz in Richtung Grünberg. Gegen 17.10 Uhr kam ihr ein roter Kleinwagen entgegen. Dessen unbekannter Fahrer verlor aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug, geriet ins Schleudern und krachte in Höhe des Abzweigs nach Queckborn seitlich in den VW. Die Fahrerin des weißen UP blieb unverletzt. Statt anzuhalten, fuhr der Verursacher über ein Feld und anschließend einfach davon. Den aktuellen Ermittlungserkenntnissen zufolge handelt es sich bei dem flüchtigen Auto um einen roten Peugeot, vermutlich um das Modell "207" älteren Baujahrs. Der Fahrer soll dunkle Haare haben und etwa 20-25 Jahre alt sein.

Eine aufmerksame Zeugin sah den Fahrer mit hoher Geschwindigkeit flüchten und konnte ihn bis zum Ortseingang Grünberg sehen. Im Bereich der Straße "Am Alten Turm" flüchtete der Unfallverursacher in ein Wohngebiet und dann in unbekannte Richtung. Der verursachte Schaden beträgt etwa 6.500 Euro.

Die Unfallfluchtermittler fragen: Wer hat den Unfall gesehen? Wer kann Angaben zum flüchtigen Fahrer des roten Peugeots machen? Wohin flüchtete der Unfallfahrer? Wo steht ein roter Peugeot mit frischen Unfallschäden?

Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Grünberg unter der Telefonnummer 06401/91430 entgegen.

Staufenberg/B3: Alkoholisiert überschlagen

Zeugen meldeten der Polizei am Donnerstag (3.10.) über Notruf, dass ein Fahrzeug auf der Bundestraße 3 von der Fahrbahn abgekommen ist und sich überschlagen hat. Laut Angaben handelte es sich um einen Alleinunfall. Der Unfall ereignete sich gegen 16.05 Uhr in Fahrtrichtung Marburg, in Höhe der Abfahrt Staufenberg-Süd. Die BMW-Fahrerin aus dem Lahn-Dill-Kreis konnte das Unfallauto, ebenso wie ihre Mitfahrerinnen, zwei siebenjährige Kinder, eigenständig verlassen. Der Rettungsdienst versorgte die Insassen, die nach derzeitigen Erkenntnissen alle leichte Verletzungen erlitten. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergab sich den Beamten der Verdacht, dass die Fahrerin alkoholisiert sein könnte. Ein Vortest ergab schließlich einen Wert von 1,05 Promille. Warum die Frau von der Fahrbahn abkam, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Der Rettungsdienst brachte die Verletzten zur Abklärung in ein Krankenhaus. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren gegen die 29-jährige Fahrerin ein.

Weitere Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizeistation Gießen Nord unter der Telefonnummer 0641/7006-3755 zu melden.

Grünberg: Verhetzende Parolen gerufen

Zeugen informierten die Polizei am Donnerstag (3.10.) darüber, dass ein Besucher des Feuerwehrfestes in Lardenbach ausländerfeindliche Parolen gerufen hatte. Zudem beleidigte der Mann eine Frau auf sexueller Grundlage. Eingetroffene Beamte der Grünberger Polizei nahmen den Mann fest. Aufgrund seiner erheblichen Alkoholisierung musste er mit zur Dienststelle. Der 29-jährige Deutsche musste letztlich die Nacht in einer Gewahrsamszelle der Polizei ausnüchtern. Zudem leiteten die Beamten ein Strafverfahren gegen den Mann ein.

Zeugen des Vorfalls, der nach derzeitigen Erkenntnissen zwischen 20.45 Uhr und 22.45 Uhr stattfand, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/70066555 zu melden.

