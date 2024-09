Polizei Gütersloh

POL-GT: Sondereinsatz: Zweiradkriminalität und Messergewalt im Fokus - Ermittlungen nach Messerstich am Hermann-Diestelkamp Weg eingeleitet

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Dienstag (17.09., 11.00 Uhr - 18.00 Uhr) fanden in Gütersloh umfangreiche Kontrollen statt. Neben Verkehrskontrollen im innerstädtischen Bereich standen besonders die Zweiradkriminalität und die Aufklärung zum Thema Messergewalt im Fokus der Polizisten. Die verstärkte polizeiliche Präsenz in der Innenstadt wurde überwiegend positiv angenommen. Viele Gütersloherinnen und Gütersloher sprachen die Polizisten an und berichteten von ihren Sorgen rund um die zuletzt bundesweit bekanntgewordenen Messertaten, wie zum Beispiel in Solingen am 23.08.2024. So wie in sämtlichen Polizeibehörden des Landes NRW sind auch im Kreis Gütersloh Messertaten angestiegen. Die Polizei Gütersloh hat aus diesem Grund ein Maßnahmenkonzept zusammengestellt. Dabei orientiert sich die Polizei Gütersloh an dem Konzept des Landes NRW. Dabei wird sowohl präventiv als auch repressiv vorgegangen und sämtliche rechtlichen Möglichkeiten werden ausschöpft. Fest steht, ebenso wie es sich landesweit darstellt, sind die tatverdächtigen Messertäter im Kreis Gütersloh zumeist männlich, jugendlich, bzw. junge Erwachsene und häufig Menschen mit Migrationshintergrund. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/23127/5860337 Über diesen Themenaspekt hinaus, wurden am Mittwoch etliche Fahrrad- und Roller-Fahrer, insbesondere in der Innenstadt aber auch in den umliegenden Straßen, kontrolliert. Neben der Überprüfung von Fahrradrahmennummern und Individualnummern zur Bekämpfung von Diebstahlsdelikten, wurden insgesamt 69 Ordnungswidrigkeiten von Fahrrad- und Elektrokleinstfahrzeug-Fahrern (E-Scooter) geahndet.

Leider kam es gegen 16.30 Uhr zu einem Polizeieinsatz am Hermann-Diestelkamp Weg. Dabei wurde ein 20-jähriger Gütersloher mit einem Messer verletzt. Als die Polizisten eintrafen, wurden sie Zeugen von einer Schlägerei unter vier Männern (18, 18, 20 und 20). Drei Männer versuchten beim Erblicken der Polizei zu flüchten. Die Polizisten hielten sie auf. Ein vierter Mann rannte in Richtung Stadtpark davon. Er wurde im Rahmen der Fahndung durch zivile Polizisten wenige Minuten später gestellt. Es stellte sich heraus, dass zurückliegende Streitigkeiten ursächlich für die Schlägerei an der Tatörtlichkeit waren. Plötzlich soll einer der vier Männer, ein 18-jähriger Mann aus Ahlen, ein Klappmesser gezogen haben und den 20-Jährigen damit verletzt haben. Die Polizei hat das Messer sichergestellt. Der 18-Jährige wurde vor Ort vorläufig festgenommen. Bei der Durchsuchung der Personen wurde zudem ein Schlagring bei einem der Handelnden, einem 20-jährigen Gütersloher, sichergestellt. Der verletzte 20-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Die Polizei hat entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell