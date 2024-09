Polizei Gütersloh

POL-GT: Nach tödlichem Unfall in Gütersloh-Friedrichsdorf - Polizei sucht weitere Zeugen

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Sonntag (15.09.) kam es zu einem tödlichen Verkehrsunfall auf der Paderborner Straße in Höhe des Dürerwegs in Gütersloh, Ortsteil Friedrichsdorf. Ein 47-jähriger Motorrad-Fahrer verstarb noch am Sonntag in einem Krankenhaus an den Folgen des Unfalls.

Ebenfalls an dem Unfall beteiligt war ein 71-jähriger Mann aus Verl mit einem weißen Audi SQ8, Baujahr 2022. Beide Verkehrsteilnehmer, der 71-Jährige mit dem weißen Audi und der 47-Jährige mit der schwarz-grünen Kawasaki, waren zuvor auf der Paderborner Straße in Richtung Friedrichsdorf unterwegs.

Die Ermittlungen zu den genauen Umständen des Unfalls wurden durch die Polizei Gütersloh eingeleitet. Unterstützt wurden die Maßnahmen vor Ort durch ein Verkehrsunfallaufnahmeteam des Polizeipräsidiums Recklinghausen.

Die Polizei sucht weitere Zeugen, welche Angaben zu dem Unfall machen können und ihre Daten noch nicht bei der Polizei hinterlassen haben. Wer hat Hinweise zu dem unmittelbaren Unfallgeschehen oder auch der Zeit davor?

Diese und weitere Angaben zu dem Unfall nimmt die Polizei Gütersloh unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

