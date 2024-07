FW-HH: Brennt Flachdach eines Mehrfamilienhauses in großer Ausdehnung

Hamburg (ots) - Hamburg-Langenhorn, 28.07.2024, 12:00 Uhr Am heutigen Sonntagmittag kam es zu einem Betrugsversuch in Hamburg-Langenhorn, indem sich eine unbekannte Person in Feuerwehruniform als Mitglied der Feuerwehr Hamburg ausgab und an einer Haustüre um Spendengelder für Ausbildungszwecke bat. Für einen unmittelbaren Geldeinzug hatte die Person technische Ausstattung bei sich. Die Bewohnerin wurde misstrauisch und ...

