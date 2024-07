Feuerwehr Hamburg

FW-HH: Feuerwehren ziehen positive Bilanz zur Fußball-Europameisterschaft "UEFA EURO 2024"

Hamburg (ots)

Die umfangreichen Sicherheitsplanungen an den zehn Austragungsstädten der UEFA EURO 2024 haben dazu beigetragen, dass die Europameisterschaft nicht nur als sportlich hochklassiges, sondern auch als sicheres Großereignis in guter Erinnerung bleiben wird.

So beschreiben der Deutsche Feuerwehrverband und die Arbeitsgemeinschaft der Leiterinnen und Leiter der Berufsfeuerwehren Bund abschließend und ziehen eine positive Bilanz zur Fußball-Europameisterschaft in einer gemeinsamen Pressemitteilung (Feuerwehren ziehen positive Bilanz zur Fußball-Europameisterschaft "UEFA EURO 2024" | Presseportal; https://www.presseportal.de/pm/50093/5823973).

Die Feuerwehr Hamburg kann sich hier nur anschließen. Mit großem Dank an alle beteiligte Stellen, die für eine sichere und verbindende Europameisterschaft gesorgt haben. Vielen Dank an die Fußballfans, die bei uns in Hamburg als Austragungsort zu Gast waren. Vielen Dank an alle, die freundschaftlich mitgefiebert und -gefeiert haben.

