FW-HH: Feuer im Restaurant eines historischen Gebäudes

Hamburg (ots)

Harburg, Feuer zwei Löschzüge, 10.07.2023, 23:20 Uhr, Lämmertwiete

Am Mittwochabend wurde die Feuerwehr Hamburg in die Lämmertwiete nach Harburg alarmiert. Der Rettungsleitstelle wurde eine Rauchentwicklung in einem Restaurant im 1. Obergeschoss eines historischen Fachwerk-Gebäudes in der Harburger Innenstadt gemeldet.

Beim Eintreffen der Feuerwehr wurde ein Löschangriff mit zwei Löschrohren im Innenangriff und eine Brandbekämpfung von außen mit einem Wenderohr eingeleitet. Da sich das Feuer in die Zwischendecke des Gebäudes ausgebreitet hatte, erhöhte der Einsatzleiter der Feuer- und Rettungswache Harburg die Alarmstufe auf Feuer mit zwei Löschzügen. Zusätzlich wurde das Teleskopmastfahrzeug 70 von der Technik- und Umweltwache nachalarmiert. Aufgrund des hohen Personaleinsatzes wurde im Einsatzverlauf eine weitere Freiwillige Feuerwehr zur Unterstützung alarmiert.

Ein Kamerad der Freiwilligen Feuerwehr verletzte sich bei den Löscharbeiten am Knie und musste rettungsdienstlich versorgt und anschließend in ein umliegendes Krankenhaus befördert werden.

Insgesamt war die Feuerwehr Hamburg mit 70 Einsatzkräften der Beruf- und der Freiwilligen Feuerwehr rund fünf Stunden im Einsatz für Hamburg.

