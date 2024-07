FW-HH: Wohnmobil rollte rückwärts über eine Böschung in die Elbe

Hamburg (ots) - Othmarschen, Elbtunnel BAB 7 Fahrtrichtung Süden, Feuer im Tunnel Heute, am 04.07.2024 um 10:18 Uhr ist die Feuerwehr Hamburg zu einer brennenden LKW-Sattelzugmaschine in der vierten Elbtunnelröhre in Fahrtrichtung Süden alarmiert worden. Hinweisgebende meldeten eine starke Rauchentwicklung aus einem Lüftungsgebäude der Tunnelanlage. Durch das Modulare Warnsystem informierte die Rettungsleitstelle ...

mehr