Feuerwehr Hamburg

FW-HH: Vollbrand einer Hochhauswohnung in Poppenbüttel

Hamburg (ots)

Poppenbüttel, Feuer drei Löschzüge mit mehreren Rettungsdiensteinheiten, 10.07.2024, 08:02 Uhr, Heegbarg.

Am heutigen Morgen wurde die Feuerwehr Hamburg in die Straße Heegbarg zu einem Feuer mit Menschenleben in Gefahr im Stadtteil Poppenbüttel alarmiert. Mehrere Anrufer meldeten ein Feuer in einem Hochhaus im dritten Obergeschoss mit einer auf dem Balkon befindlichen Person. Der ersteintreffende Einsatzleiter der Feuer- und Rettungswache Sasel erhöhte das Alarmstichwort auf Feuer mit drei Löschzügen und zusätzlichen Rettungsdiensteinheiten, da nicht bekannt war ob sich noch weitere Personen im Gebäude befanden. Im Verlauf der Lösch- und Rettungsmaßnahmen sind drei Löschrohe im Innen- und Außenangriff von Berufs- und Freiwilliger Feuerwehr eingesetzt worden. Zwei Personen von angrenzenden Wohnungen wurden durch die Einsatzkräfte gerettet. Insgesamt wurden vom Rettungsdienst 11 Personen gesichtet. Alle Personen waren zum Glück unverletzt und konnten an der Einsatzstelle verbleiben.

Die Brandursache wird nun von der Polizei ermittelt.

Insgesamt war die Feuerwehr Hamburg mit 80 Einsatzkräften der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr im Einsatz für Hamburg.

