Feuerwehr Hamburg

FW-HH: Betrugsversuch in Uniform der Feuerwehr Hamburg

Hamburg (ots)

Hamburg-Langenhorn, 28.07.2024, 12:00 Uhr

Am heutigen Sonntagmittag kam es zu einem Betrugsversuch in Hamburg-Langenhorn, indem sich eine unbekannte Person in Feuerwehruniform als Mitglied der Feuerwehr Hamburg ausgab und an einer Haustüre um Spendengelder für Ausbildungszwecke bat. Für einen unmittelbaren Geldeinzug hatte die Person technische Ausstattung bei sich. Die Bewohnerin wurde misstrauisch und meldete diesen Vorfall der Leitstelle der Feuerwehr Hamburg. Weitere Vorfälle sind derzeit nicht bekannt.

Die Feuerwehr Hamburg weist an dieser Stelle darauf hin, dass keine Mitglieder der Feuerwehr Hamburg um Spendengelder an Haus- oder Wohnungstüren bitten. Derartige Vorfälle stehen nicht in Verbindung mit der Feuerwehr Hamburg.

Wir bitten darum, weitere Vorfälle umgehend der Polizei zu melden.

Original-Content von: Feuerwehr Hamburg, übermittelt durch news aktuell