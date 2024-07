FW-HH: Bürgermeister Peter Tschentscher besucht den Kinder HIT-Tag von Feuerwehr und Polizei

Hamburg (ots) - Harburg, Feuer zwei Löschzüge, 10.07.2023, 23:20 Uhr, Lämmertwiete Am Mittwochabend wurde die Feuerwehr Hamburg in die Lämmertwiete nach Harburg alarmiert. Der Rettungsleitstelle wurde eine Rauchentwicklung in einem Restaurant im 1. Obergeschoss eines historischen Fachwerk-Gebäudes in der Harburger Innenstadt gemeldet. Beim Eintreffen der Feuerwehr wurde ein Löschangriff mit zwei Löschrohren im ...

mehr