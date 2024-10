Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Verletzte nach Wohnungsbrand + Mülltonnenbrände

Gießen (ots)

Gießen: Verletzte nach Wohnungsbrand

Heute früh eilten Feuerwehr und Polizei in die Alfred-Bock-Straße. Gegen 5.15 Uhr wurde dort ein Brand in einer Wohnung gemeldet. Bei Eintreffen drang Rauch aus einer Wohnung im dritten Stock des größeren Gebäudekomplexes. Mehrere Anwohner mussten nach draußen gebracht werden, der Rettungsdienst untersuchte vor Ort mehrere Bewohner. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurden bei dem Brand ein 83-jähriger Bewohner und eine Polizeibeamtin verletzt. Die Polizistin atmete Rauchgas bei der Räumung des Gebäudes ein und musste behandelt werden. Der Bewohner erlitt schwere Verletzungen, der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Fünf Wohnungen sind derzeit nicht bewohnbar, die Betroffenen Anwohner wurden in Hotels untergebracht. Der Schaden beträgt vorläufigen Schätzungen zufolge etwa 200.000 Euro.

Die Brandursache ist noch unklar. Brandermittler der Kriminalpolizei klären nun, wie es zu dem Brand kommen konnte.

Gießen: Mülltonnenbrände - Zeugen gesucht

Heute Morgen brannten mehrere Mülltonnen in der Innenstadt. Im Zeitraum zwischen 5 Uhr und 6.30 Uhr löschte die Feuerwehr brennende Müllbehälter in der Schlossgasse, im Burggraben und in der Straße Neuen Bäue/Ecke Weidengasse. Menschen wurden nicht verletzt, im Burggraben nahmen eine Hausfassade und ein Fenster Schaden. Die Schadenshöhe ist noch unbekannt. Die Brandursache ist bislang unklar.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen: Wer hat etwas Verdächtiges bemerkt?

Die Ermittler bitten um Hinweise an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Pierre Gath

Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell