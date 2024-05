Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Freudenstadt - Fußgänger wird bei Unfall verletzt

Freudenstadt (ots)

Schwer verletzt worden ist am Sonntagnachmittag ein Fußgänger, der die Loßburger Straße kreuzen wollte und von einem Pkw-Lenker angefahren wurde.

Gegen 16:40 Uhr befuhr ein 72-jähriger VW-Fahrer die Loßburger Straße in Richtung Marktplatz, als dieser auf eine rote Ampel zurollte. Plötzlich und unvermittelt trat im Nahbereich dieser Ampel ein 80-jähriger Fußgänger auf die Straße. Der 80-Jährige wurde vom Pkw-Lenker angefahren und musste in der Folge mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Christian Schulze, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell