Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: In Pizzarestaurant eingestiegen + Mehrere Einbrüche im Stadtgebiet + Unfallfluchten

Gießen (ots)

Gießen: In Pizzarestaurant eingestiegen

In der Alicenstraße stieg ein Unbekannter gegen 5 Uhr in ein Pizzarestaurant ein. Am frühen Samstag (28.9.) alarmierte ein aufmerksamer Zeuge die Polizei über den Einbruch. Der Einbrecher zerstörte eine Glasscheibe des Ladens am Eck der Frankfurter Straße und gelangte so in das Innere des Restaurants. Mit etwas Bargeld floh er zu Fuß. Der Verdächtige trug einen grauen Pullover und hatte lange Haare.

Die Ermittler fragen: Wer hat den Einbruch bemerkt? Wer kann Hinweise zur Identität des flüchtigen Einbrechers geben?

Die Ermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Gießen: Mehrere Einbrüche im Stadtgebiet

Zu mehreren Einbrüchen kam es im Stadtgebiet. Ein Einfamilienhaus im Professorenweg war zwischen 22.9. und 29.9. das Ziel eines Einbrechers. Der Unbekannte brach eine Balkontür des Hauses auf, zuvor war er vermutlich über eine Garage geklettert. Ob er etwas erbeutete, steht noch nicht fest.

Ein Mehrfamilienhaus in derselben Straße wurde am Freitag (27.9.) ebenfalls von einem Einbrecher heimgesucht. Zwischen 17.20 Uhr und 21.45 Uhr erbeutete ein Unbekannter Bargeld aus einer Wohnung. Um sich Zutritt zu verschaffen, hatte er ebenso eine Balkontür aufgehebelt. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Kriminelle zuvor auf unbekannte Weise auf den Balkon in etwa fünf Metern Höhe kletterte.

Ein ca. zwei Meter hohes Fenster eines Einfamilienhauses in der Straße Philosophenwald hebelte ein Einbrecher ebenfalls am Freitag (27.9.) auf. Der Einbruch wurde gegen 21.15 Uhr bemerkt, wann genau der Täter zuschlug, ist noch unklar. Vermutlich floh er ohne Beute. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete den Verdächtigen beim Verlassen des Hauses, er war männlich, klein und von schmächtiger Gestalt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft dabei auch, ob die Einbrüche möglicherweise zusammenhängen. Die Ermittler suchen zu allen Einbrüchen Zeugen und bitten um Hinweise unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Um es Einbrechern möglichst schwer zu machen, rät Ihnen die Polizei: Wenn Sie Ihr Haus verlassen - auch nur für kurze Zeit - schließen Sie unbedingt Ihre Haustür ab. Verschließen Sie immer Fenster, Balkon- und Terrassentüren. Denken Sie daran: Gekippte Fenster sind offene Fenster. Verstecken Sie Ihren Schlüssel niemals draußen. Einbrecher finden jedes Versteck. Wenn Sie Ihren Schlüssel verlieren, wechseln Sie den Schließzylinder aus. Achten Sie auf Fremde in Ihrer Wohnanlage oder auf dem Nachbargrundstück. Lassen Sie Ihren Briefkasten bei längerer Abwesenheit von Nachbarn/Bekannten leeren. Informieren Sie bei verdächtigen Beobachtungen sofort die Polizei. Geben Sie keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit, wie z. B. in sozialen Netzwerken oder auf Ihrem Anrufbeantworter. Kostenlose Tipps zum Thema Einbruchsprävention erhalten Interessierte zudem von den kriminalpolizeilichen Beraterinnen und Berater des Polizeipräsidiums Mittelhessen (https://ppmh.polizei.hessen.de/Ueber-uns/Ansprechpersonen/Polizeiliche-Beratungsstellen/).

Gießen: Unfallzeugen gesucht

Am Freitag (27.9.) kam es zwischen 17 Uhr und 19 Uhr zu einer Unfallflucht auf dem Parkplatz des "Kaufland" in der Gottlieb-Daimler-Straße. Ein blauer Daimler fuhr gegen einen geparkten Golf und anschließend einfach davon. Der Unfall wurde von Zeugen beobachtet, die namentlich nicht bekannt sind.

Die Unfallfluchtermittler bitten insbesondere diese Zeugen, sich bei der Polizei zu melden. Darüber hinaus suchen sie weitere Zeugen des Unfalls. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter der Telefonnummer 0641/7006-3555 entgegen.

Gießen: Schild umgefahren

Am Samstag (28.9.) fuhr ein Unbekannter in der Bismarckstraße gegen ein Verkehrszeichen. Der Vorfall an der Ecke zur Stephanstraße ereignete sich gegen 18.10 Uhr. Eine Zeugin beobachtete den verursachenden dunklen Kleinwagen, das Kennzeichen ist bislang unbekannt. Das Auto fuhr einfach davon. Zum Unfallzeitpunkt befanden sich mehrere Passanten in der Nähe, die den Unfall bemerkt haben. Diese sind bislang namentlich nicht bekannt.

Die Polizei sucht weitere Unfallzeugen und bittet diese, sich bei der Polizeistation Gießen Süd unter der Telefonnummer 0641/7006-3555 zu melden.

Gießen: Peugeot gesucht

Einen silberfarbenen Peugeot mit GI-Kennzeichen suchen Unfallfluchtermittler der Polizeistation Gießen Nord. Das Fahrzeug stieß laut einer Zeugin am frühen Sonntag (29.9.) gegen 5.50 Uhr an Kreuzung Ludwigsplatz/Ludwigstraße gegen ein Verkehrszeichen. Statt sich um den Unfall zu kümmern, fuhr der Verursacher einfach davon. Der Peugeot wurde durch den Unfall vorne links nicht unerheblich beschädigt.

Die Polizei bittet um Hinweise: Wer hat den Unfall bemerkt? Wer kann Hinweise zu einem silberfarbenen Peugeot mit frischem Unfallschaden vorne links sowie dessen unbekannten Fahrer geben?

Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter der Telefonnummer 0641/7006-3755 entgegen.

Lich/L3354: Audi beschädigt

Der Fahrer eines Audi parkte am Sonntag (29.9.) gegen 14 Uhr auf einem abgemähten Feld nahe des "Johanneshofs" an der Landesstraße 3354 und besuchte das dortige Kürbisfest. Als er eine Stunde später zu seinem A 6 zurückkehrte, musste er einen Schaden am Heck des Fahrzeugs feststellen. Der Verursacher hatte sich unerlaubt entfernt, ohne sich um den Schaden von etwa 2.000 Euro zu kümmern.

Die Unfallfluchtermittler suchen Zeugen, insbesondere unter den zahlreichen Besuchern des Festes. Hinweise nimmt die Polizeistation Grünberg unter der Telefonnummer 06401/91430 entgegen.

Pierre Gath

Pressesprecher

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen