POL-GI: Spielhalle überfallen + Verletzter nach Messerstich + Raub mit Messer + Einbrüche + Auf Mann eingeschlagen + Graffiti gesprüht

Gießen: Spielhalle überfallen -Zeugen gesucht

Zwei Unbekannte überfielen heute früh eine Spielhalle in der Dammstraße. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge betraten sie die Spielothek gegen 4.15 Uhr. Während einer der Männer mit einer Pistole drohte, hielt sein Mittäter ein Messer in der Hand. Die Kriminellen forderten die Herausgabe von Bargeld. Mit ihrer Beute flohen sie in unbekannte Richtung. Eine Angestellte sowie ein anwesender Kunde blieben körperlich unverletzt.

Die zwei Täter sollen Zeugenangaben zufolge vermutlich aus dem arabischen Sprachraum stammen. Die beiden waren mit Kapuzen und Schals maskiert und trugen schwarze Kleidung sowie Handschuhe. Ihr Alter wurde auf etwa 20 Jahre geschätzt. Sie hatten eine normale Statur und waren ca. 165 -170 cm groß.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Mithilfe: Wer hat etwas Verdächtiges bemerkt? Wer hat die beiden Unbekannten vor der Tat, oder auf ihrer Flucht, gesehen? Wer kann Angaben zu ihrer Identität machen?

Die Ermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Gießen: Verletzter nach Messerstich

Mutmaßlich mit einem Messer fügte ein Unbekannter einem 22-Jährigen am Freitag (27.9.) Verletzungen zu. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge geschah der Angriff gegen 16.45 Uhr in einer Grünanlage in Höhe der Johannesstraße 5. Das Opfer wurde schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich am Bein verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Hintergründe der Tat sind bislang unklar. Laut dem Verletzten soll es sich bei dem Angreifer um einen Algerier handeln. Der Flüchtige soll Mitte 20 sein und eine dicke Figur haben. Er hatte einen dunklen Bart und trug eine grüne Jacke sowie eine blaue Sporthose.

Die Ermittler suchen Zeugen: Wer hat die Tat beobachtet? Wer kann Hinweise auf den Aufenthaltsort und die Identität des Angreifers geben? Wer kann Angaben zu den Hintergründen machen?

Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter der Telefonnummer 0641/7006-3755 entgegen.

Gießen: Raub mit Messer

In einer Grünanlage der Ostanlage kam es am Samstagabend (28.9.) zu einem Straßenraub. Nach derzeitigem Ermittlungsstand stieß ein Unbekannter gegen 23 Uhr einen 18-Jährigen von hinten unvermittelt zu Boden. Zusammen mit einer weiteren Person durchsuchten die Kriminellen die Taschen ihres Opfers. Unter Vorhalt eines Messers forderten die Räuber die Herausgabe von Bargeld. Mit ihrer Beute flohen die beiden Täter. Ihr Opfer blieb körperlich unverletzt.

Beide Flüchtige sind etwa 175cm groß, haben eine normale Figur und einen dunkleren Hautteint. Die Person mit dem Messer trug eine schwarze Jacke der Marke "Wellenstein", eine graue Hose sowie Turnschuhe der Marke "Nike". Sein Begleiter trug eine dunkelgrüne Alphajacke mit Kapuze, eine schwarze Hose und grüne Schuhe.

Die Kriminalpolizei bittet um Mithilfe: Wer hat den Vorfall bemerkt? Wer hat die beiden Unbekannten vor der Tat, oder auf ihrer Flucht, gesehen? Wer kann Angaben zu ihrer Identität machen?

Die Ermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Langgöns: Einbruch

Im Finkenweg schlug am Samstag (28.9.) ein Einbrecher zu. Zwischen 14.30 Uhr und 21.10 Uhr drang der Unbekannte in die Wohnräume eines Einfamilienhauses ein. Dazu brach er eine Terrassentür auf. Auf der Suche nach Beute durchsuchte der Einbrecher die Wohnräume. Er klaute u.a. Bargeld, Parfüm, Schmuck sowie mehrere Uhren. Der Kriminelle konnte unbemerkt entkommen.

Die Polizei sucht Zeugen: Wer hat etwas Verdächtiges bemerkt? Sind im Umfeld Personen oder Fahrzeuge aufgefallen?

Die Ermittler bitten um Hinweise an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Pohlheim: Einbruch

Ein Fenster im Erdgeschoss brach ein unbekannter Einbrecher zwischen Freitag (27.9.), 15.30 Uhr und Sonntag, 10 Uhr in Watzenborn-Steinberg auf. Er drang durch das Fenster in die Wohnräume des Einfamilienhauses in der Leipziger Straße ein und durchsuchte diese nach Wertgegenständen. Mit erbeutetem Bargeld und Schmuck flüchtete der Kriminelle unbemerkt.

Die Polizei sucht Zeugen: Wer hat etwas Verdächtiges bemerkt? Fielen Personen oder Fahrzeuge im Umfeld auf?

Die Ermittler bitten um Hinweise an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Gießen: Auf Mann eingeschlagen - Zeugen gesucht

Am Donnerstagabend (19.9.) kam es zu einem Angriff von mehreren Unbekannten auf einen 30-Jährigen. Der Mann wurde derzeitigen Erkenntnissen zufolge von mehreren unbekannten männlichen Personen im nördlichen Bereich auf dem Parkplatz des Evangelischen Krankenhauses Gießen mit Reizgas besprüht und geschlagen. Die maskierten Angreifer flohen unerkannt mit einem schwarzen SUV der Marke Renault. Die Hintergründe des Angriffs, der gegen 18.50 Uhr stattfand, sind bislang unklar.

Die Polizei bittet um Mithilfe: Wer hat den Angriff beobachtet? Wer kann Angaben zu den Hintergründen machen? Wer kann Hinweise zur Identität der Flüchtigen geben? Sind in der Nähe Personen oder Fahrzeuge aufgefallen?

Zeugenhinweise nehmen die Ermittler unter der Telefonnummer 0641/7006-6555 entgegen.

Gießen: Graffiti gesprüht

Im Erdkauter Weg sowie in der Wilhelmstraße brachten Unbekannte insgesamt fünf Schriftzüge und Symbole mit Farbe auf die Fahrbahn auf. Die Sachbeschädigung wurde am frühen Sonntag (29.9.) festgestellt, wann genau die Farbe aufgebracht wurde, ist bislang nicht bekannt.

Die Polizei sucht Zeugen: Wer kann Hinweise dazu geben, durch wen die Schriftzüge aufgebracht wurden?

Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

