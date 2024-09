Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Gießen: Abteilungsdirektor Manfred Kaletsch verabschiedet

Gießen (ots)

Am Freitag (20.9.) hatte der Leiter der Abteilung Einsatz des Polizeipräsidiums Mittelhessen, Manfred Kaltesch, seinen letzten Dienst bei der hessischen Polizei. Nach 42 Dienstjahren verabschiedete Polizeipräsident Torsten Krückemeier, zusammen mit zahlreichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, den Abteilungsdirektor. Resturlaub sowie Überstundenabbau ist es geschuldet, dass der ranghöchste mittelhessische Polizist mehrere Monate vor seinem Ruhestand das letzte Mal seine Amtsgeschäfte führte.

Manfred Kaletsch, der 1982 in Kassel in den Polizeidienst einstieg, starte seine Karriere als Einsatzbeamter im mittleren Dienst in der damalige III. Bereitschaftspolizeiabteilung in Mühlheim. Weitere Berufserfahrung sammelte er u.a. beim 4. Polizeirevier in Frankfurt. Nach Abschluss des Studiums für den gehobenen Polizeivollzugsdienst war er als Zugführer bei der Direktion Sonderdienste im Polizeipräsidium Frankfurt tätig und Chef des dortigen Überfallkommandos.

Im Rahmen der Zulassung und Qualifikation für den höheren Dienst 1996-1998 war Manfred Kaletsch in leitender Funktion u.a. zuständig für die Sicherung der damaligen RAF-Prozesse um Birgit Hoogefeld und Monika Haas.

Im Jahr 2000 schloss er die Ausbildung (bei der damaligen Polizeiführungsakademie in Münster-Hiltrup) für den höheren Polizeidienst ab. Im selben Jahr wurde er als Leiter des Führungs- und Lagedienstes im damaligen Polizeipräsidium Gießen eingesetzt. Es folgten verschiedene Führungsämter beim Abteilungsstab, von 2005 bis 2008 leitete der Abteilungsdirektor die Polizeistation Marburg. Die Präventionskampagnen "BOB" und "MAX" prägte Kaletsch in seiner Zeit als Direktionsleiter bei der Direktion Verkehrssicherheit und Sonderdienste bis 2014 entscheidend mit.

Es sollte ein erneuter Ausflug in das Präsidium nach Frankfurt folgen (2014-2016), bevor Manfred Kaletsch nach Mittelhessen zurückkehrte und über die Leitung der Polizeidirektion Marburg-Biedenkopf, Leitung des Abteilungsstabs bis zum Abteilungsdirektor befördert wurde. Die Abteilung Einsatz des Polizeipräsidiums Mittelhessen leitete er fünfeinhalb Jahre lang bis zuletzt. Als Abteilungsleiter prägte ihn neben zahlreichen Erlebnissen vor allem die Einsatzlage um den Ausbau der Autobahn 49, die er verantwortlich leitete.

Polizeipräsident Krückemeier überreichte Manfred Kaletsch die Ruhestandsurkunde und verabschiedete ihn persönlich: "Ich bedanke mich für Ihre jahrzehntelange Arbeit und Ihren für das Land Hessen geleisteten Dienst. Sie waren als Leiter der Abteilung Einsatz ranghöchster Polizeibeamter in Mittelhessen und darauf dürfen Sie stolz sein. Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie alles Gute für Ihre Zukunft".

Der sportbegeisterte Neu-Ruheständler, der verheiratet und Vater von zwei Kindern ist, reist und angelt gerne und freut sich nun auf mehr Zeit mit seiner Familie.

Pierre Gath

Pressesprecher

