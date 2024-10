Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Gießen: Besitzer von Rücklichtern gesucht

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Gießen (ots)

Am 27.9. kontrollierten Polizeibeamte einen Mann am Berliner Platz. In einer mitgeführten Tasche fanden sie insgesamt 83 Rücklichter von Fahrrädern. Zur Herkunft der Lichter machte der 44-Jährige keine plausiblen Angaben. Die Polizei geht davon aus, dass die Rückleuchten gestohlen wurden und ermittelt wegen des Verdachts des Diebstahls. Die Leuchten stellten die Einsatzkräfte sicher. Bislang ist nicht bekannt, wann und wo die Lichter gestohlen wurden. Mutmaßlich fanden die Diebstähle primär im Stadtgebiet Gießen statt. Es handelt sich in vielen Fällen (jedoch nicht ausschließlich) um Modelle der Marken "Sigma" und "Fischer".

Die Ermittler fragen: Wer erkennt sein gestohlenes Rücklicht auf den Fotos? Die Polizei bittet Betroffene, sich möglichst per E-Mail an EG30.PD-GI.PPMH@polizei.hessen.de unter Angabe der vollständigen Personalien und einer Erreichbarkeit zu melden. Alternativ können sich Betroffene an die Polizeistation Gießen Süd unter der Telefonnummer 0641/7006-3555 wenden.

Pierre Gath

Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell