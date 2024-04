Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Unbekannte dringen in Fredenbecker Schule ein - Polizei sucht Zeugen

Stade (ots)

Bisher unbekannte Täter sind in der vergangenen Nacht gegen 02:10 h nach dem Einschlagen einer Scheibe in das Innere der Räumlichkeiten der Geestlandschule in der Straße "Am Mühlenbach" in Fredenbeck eingestiegen.

Als daraufhin die Alarmanlage ausgelöst wurde, flüchteten der oder die Einbrecher in unbekannte Richtung.

Ob und was bei dem Einbruch erbeutet werden konnte steht zur Zeit noch nicht genau fest.

Der angerichtete Schaden dürfte sich daher zunächst auf mehrere hundert Euro beziffern lassen.

Hinweis bitte an die Polizeistation Fredenbeck unter der Rufnummer 04149-933510.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell