Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Unbekannte entwenden Fahrzeugteile und Felgen bei Stader Autohaus, Polizei sucht flüchtigen Unfallverursacher im Alten Land

Stade (ots)

1. Unbekannte entwenden Fahrzeugteile und Felgen bei Stader Autohaus

Bisher unbekannte Täter sind in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in Stade im Gewerbegebiet "Carl-Benz-Straße" auf das hintere Gelände eines dortigen Mercedes-Autohauses gelangt und haben dann versucht, bei vier dort abgestellten Autos die Felgen abzumontieren. Bei zwei der vier Fahrzeugen gelang dies und die Räder konnten entwendet werden. Zusätzlich wurde noch an einem weiteren Mercedes die Bremsanlage vollständig demontiert und mitgenommen. Insgesamt wurde so ein Schaden in Höhe von mehreren zehntausend Euro angerichtet. Zum Abtransport des Diebesgutes müssen der oder die Täter mit einem passenden Transportfahrzeug oder Anhänger in der Nähe gewesen sein.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tat gemacht haben oder die sonstige sachdienliche Hinweise dazu geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04141-102215 bei der Stader Polizei zu melden.

2. Polizei sucht flüchtigen Unfallverursacher im Alten Land

Am Mittwoch, den 03.04. ist es gegen 05:35 h in Guderhandviertel im Alten Land zu einem Unfall gekommen, für den die Polizei jetzt den Verursacher und Zeugen sucht. Ein bisher unbekannter Fahrer eines roten Autos ist in Höhe der Hausnummer 68 auf einen dort ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellten roten Citroen Jumpy aufgefahren und hat bei diesem die linke hintere Fahrzeugseite eingedrückt. Ohne sich dann aber weiter um die Schadenregulierung zu kümmern, hat der Verursacher anschließend die Flucht ergriffen. Gegen ihn wird nun wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt. Der angerichtete Schaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfall oder dem Verursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Horneburg unter der Rufnummer 04163-828950 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell