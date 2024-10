POL-OH: Polizei kontrolliert Raser und Poser in der Innenstadt

Fulda (ots) - "Unfallzeugen gesucht - Verkehrsunfallflucht in Eiterfeld, Am Fuchsgarten Zeugen meldeten am 14.10.2024, gegen 20:05 Uhr, ein verunfalltes Fahrzeug in der Straße "Am Fuchsgarten" in Eiterfeld. Die Straße dient als Umleitungsstrecke für die vollgesperrte Bahnhofstraße. Bei dem verunfallten Pkw handelt es sich um einen schwarzen Renault Megane, dessen Fahrer die Unfallstelle vor Eintreffen der ...

mehr