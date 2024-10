Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Rockrider entwendet - Diebstahl von Skoda - Diebstahl von Dreirad und Roller - Einbruch in Einfamilienhaus - Sachbeschädigung - Einbruch in Betriebsgelände

Fulda (ots)

Rockrider entwendet

Fulda. Am Sonntag (13.10.), zwischen 14 und 22.30 Uhr, entwendeten Unbekannte ein rot-schwarz-weißes E-Bike des Herstellers "Rockrider". Das Zweirad war gesichert an einem Fahrradständer in der Bahnhofstraße abgestellt und hat einen Wert von rund 800 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Diebstahl von Skoda

Petersberg. Nach aktuellen Erkenntnissen begaben sich unbekannte Täter am Montagabend (14.10.), zwischen 19.45 Uhr und 21.40 Uhr, unbemerkt in die Umkleide einer Sporthalle in der Goerdelerstraße und entwendeten aus einer Jackentasche einen Schlüsselbund mit einem Fahrzeugschlüssel. Mit diesem entwendeten sie den vor der Sporthalle abgestellten weißen Skoda Octavia mit dem amtlichen Kennzeichen "FD-AP 2011" im Wert von rund 10.0000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Diebstahl von Dreirad und Roller

Neuhof. Unbekannte Täter betraten zwischen Samstagmorgen (12.10.) und Sonntagabend (13.10.) unberechtigt das Außengelände einer Kindertagesstätte in der Straße "Auf der Spitze". Dort brachen sie eine verschlossene Holzhütte auf und entwendeten aus dem Inneren ein Dreirad und einen Roller im Gesamtwert von rund 700 Euro. Es entstand Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 100 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch in Einfamilienhaus

Künzell. Ein unbekannter Mann begab sich am Montag (14.10.), gegen 16.40 Uhr, zum rückwärtigen Bereich eines Einfamilienhauses in der Schulstraße in Künzell-Bachrain. Nach aktuellen Erkenntnissen war dieser gerade dabei ein Fenster aufzuhebeln, als er auf den Hausbewohner aufmerksam wurde. Der Unbekannte ergriff umgehend die Flucht. Er wird von dem Bewohner wie folgt beschrieben: männlich, kleine Statur, circa 25-30 Jahre alt, Drei-Tage-Bart, südländisches Erscheinungsbild. Bekleidet war er mit einer hellen, weiß-gelben Fleecejacke. Am Fenster entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 250 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Sachbeschädigung

Flieden. In der Zeit zwischen Sonntag (13.10.), gegen 13 Uhr, und Montag (14.10.), gegen 15 Uhr, wurde in der Waldstraße ein Pkw durch unbekannte Täter beschädigt. Der Opel Grandland war im öffentlichen Verkehrsraum abgestellt. Unbekannte Täter zerkratzten mit einem scharfkantigen Gegenstand die gesamte linke Fahrzeugseite des Pkw. Hierdurch entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch in Betriebsgelände

Nüsttal. Unbekannte begaben sich zwischen Freitag (11.10.) und Montag (14.10.) auf das Gelände eines Steinbruchs in der Straße "An der Suhl" in Haselstein. Dort brachen sie das Tor eines Schuppens auf und schlugen ein Fenster eines Gebäudes ein. Das Innere wurde durch die Unbekannten durchsucht und einen Koffer mit Bohrmaschinen im Wert von rund 1.000 Euro entwendet. Ob weitere Wertgegenstände entwendet worden sind, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch unbekannt und Bestandteil der weiteren polizeilichen Ermittlungen.

Julissa Sauermann

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell