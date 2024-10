Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Fulda, Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

Osthessen (ots)

FD

Fulda. Eine 55-jährige Citroen-Fahrerin aus Eichenzell wurde bei einem Unfall am Samstag (12.10.) leicht verletzt. Sie befuhr gegen 15.30 Uhr die Karl-Storch-Straße aus Richtung Westring kommend in Fahrtrichtung Frankfurter Straße und benutzte anschließend die Linksabbiegespur, um auf die Frankfurter Straße aufzufahren. Hierzu musste sie ihr Fahrzeug verkehrsbedingt anhalten. Ein nachfolgender 90-jähriger Mercedes-Fahrer fuhr auf den Citroen auf. Die 55-Jährige wurde mit leichten Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro.

Polizeistation Fulda

HEF

Fahrzeug gestreift

Bad Hersfeld. Am Freitag (11.10.), gegen 19.40 Uhr, befuhr die 70-jährige Fahrerin aus Neuenstein mit ihrem Pkw Ford B-Max die Homberger Straße in Richtung Bad Hersfeld. Dabei beschädigte sie vermutlich einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw. Sie bemerkte später, dass bei der Kollision die Außenverkleidung des rechten Außenspiegels ihres Pkw weggebrochen ist und meldete sich bei der Polizei. Bisher ist noch keine entsprechende Schadensmeldung vom Halter des vermutlich beschädigten Pkw eingegangen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Bad Hersfeld. Zwischen Samstag (12.10.), 13 Uhr, und Sonntag (13.10.), 13.30 Uhr, parkte eine 35-jährige Frau aus Bad Hersfeld ihren weißen VW Golf am rechten Fahrbahnrand in der Fritz-Rechberg-Straße. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte stellte sie an der Fahrerseite rote Lackabriebspuren und Kratzer fest. Der Unfallverursacher verließ zuvor unerlaubt die Unfallstelle. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Verkehrsunfallflucht

Bad Hersfeld. Am Samstag (12.10.), gegen 15.30 Uhr, parkte der Fahrer eines grauen Audi A4 mit diesem auf einem Parkplatz in der Johannes-Brahms-Straße. Als er am Sonntag (13.10.), gegen 9 Uhr, zum Fahrzeug zurückkehrte, stellte er Beschädigungen an der Fahrertür fest. Der Unfallverursacher verließ zuvor unerlaubt die Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Alleinunfall

Haunetal. Am Samstag (12.10.), gegen 20 Uhr, befuhr ein 29-jähriger Fahrer mit seinem Pkw, einem schwarzen Renault Clio, die B27 aus Bad Hersfeld kommend in Fahrtrichtung Hünfeld. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab und streifte die Schutzplanke. Anschließend verlor er nach derzeitigen Erkenntnissen die Kontrolle über den Pkw, geriet ins Schleudern und kollidierte circa 30 Meter weiter mit der Schutzplanke auf der entgegengesetzten Fahrbahn, wo er schlussendlich zum Stehen kam. Der Fahrer wurde schwerverletzt durch einen Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Auffahrunfall

Haunetal. Am Montag (14.10.), gegen 7.20 Uhr, befuhr eine 33-jährige Fahrerin aus Fulda mit ihrem Pkw die B27 aus Haunetal kommend in Richtung Bad Hersfeld. Ein 28-jähriger Pkw-Fahrer aus Haunetal fuhr hinter ihr. Die 33-Jährige bremste verkehrsbedingt stark ab, weshalb der 28-Jährige auf den Pkw der 33-Jährigen auffuhr. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 6.000 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld

VB

Verkehrsunfallflucht

Lauterbach. Am Samstag (12.10.), gegen 12.30 Uhr, kam es auf der L 3140 zwischen Schlitz-Willofs und Lauterbach zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr eine 34-Jährige aus Gersfeld mit ihrem Ford Kuga die L3140 von Schlitz-Willofs kommend in Richtung Lauterbach als ihr in einer Kurve ein weißer Pritschenwagen mit offener Ladefläche entgegenkam. Von der Ladefläche des Pritschenwagens fiel eine Getränkekiste mit Glasflaschen und beschädigte das Fahrzeug der 34-Jährigen. Der Fahrer des Pritschenwagens setzte seine Fahrt fort und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Lauterbach unter 06641/971-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle.

Auffahrunfall

Lauterbach. Am Donnerstag (10.12), gegen 10 Uhr, befuhr eine 29-jährige Pkw-Fahrerin mit ihrem Mercedes Jeep Advencer die Rockelsgasse in Richtung Kreisverkehr am Bürgermeister-Fiedler-Platz. Verkehrsbedingt musste sie mit ihrem Wagen anhalten, bevor sie in den Kreisverkehr einfahren konnte. Ein nachfolgender 60-jähriger Pkw-Fahrer fuhr mit seinem VW Touran auf. Bei dem Unfall blieben beide Fahrzeugführer unverletzt. Es entstand Sachschaden von rund 4.500 Euro.

Zusammenstoß beim Rangieren

Schotten. Am Freitag (11.10.), gegen 17 Uhr, wollte eine 73-jährige Pkw-Fahrerin mit ihrem BMW X1 auf dem Parkplatz am Hoherodskopf einparken. Beim Rangieren stieß sie gegen den Kia Motors Sportage eines 60-Jährigen, welcher sich hinter ihrem Fahrzeug befand. Es entstand Sachschaden von rund 5.500 Euro.

Polizeistation Lauterbach

