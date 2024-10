Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Einfamilienhaus - Einbruch in Tankstellengebäude

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Einbruch in Einfamilienhaus

Bad Hersfeld. Am Donnerstag (10.10.) zwischen 14.30 Uhr und 17 Uhr hebelten Unbekannte die Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Straße "Seilerweg" auf und durchwühlten anschließend mehrere Räumlichkeiten. Sie entwendeten Schmuck im Wert eines hohen vierstelligen Eurobetrags und flüchteten anschließend vermutlich über den Balkon in unbekannte Richtung. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch in Tankstellengebäude

Rotenburg. In der Zeit von Donnerstagabend (10.10.), gegen 18 Uhr, und Freitagmorgen (11.10.), gegen 6 Uhr, beschädigten unbekannte Täter die Eingangstür eines Tankstellengebäudes in der Braacher Straße und verschafften sich so Zutritt. Sie entwendeten nach derzeitigen Informationen Bargeld in unbekannter Höhe und mehrere Zigarettenpackungen. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Kim Leubecher

