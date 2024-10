Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Falsche Handwerker ergaunern Bargeld - Trickdiebstahl - Einbruch in Garage - Einbruch in Reihenhaus

Fulda (ots)

Falsche Handwerker ergaunern Bargeld

Bad Salzschlirf. Am Mittwoch (09.10.) verschafften sich Unbekannte gegen 12 Uhr Zutritt zu einem Zweifamilienhaus in der Schlitzer Straße. Nach aktuell vorliegenden Erkenntnissen gaukelte einer der Langfinger einer 72-jährigen Bewohnerin vor, Mitarbeiter der Stadtwerke zu sein und die Wasserleitungen überprüfen zu wollen. Während er durch geschickte Gesprächsführung die Dame ablenkte, verschaffte sich vermutlich eine weitere Person unbemerkt Zutritt zum Haus und entwendete Bargeld sowie eine Sammelmünzen im Gesamtwert von rund 500 Euro.

Einer der Täter kann wie folgt beschrieben werden: circa 40 Jahre alt, etwa 170 bis 175 cm groß, normale Statur, kurze Haare. Bekleidet war er mit einer grauen Arbeitsmontur und sprach akzentfreies Deutsch.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Ihre Polizei sensibilisiert in diesem Zusammenhang:

Es gibt Kriminelle, Männer wie Frauen, die Menschen gezielt in ihren Häusern und Wohnungen aufsuchen, um sie zu bestehlen. Sie klingeln unter einem Vorwand an der Haustür um sich Zutritt zu der Wohnung zu verschaffen. Trickbetrug ist vielfältig. Bitte bedenken Sie, Trickbetrüger sind erfinderisch und schauspielerisch begabt. Sie erfinden immer wieder an die Bedürfnisse der Opfer zugeschnittene Maschen, um das Vertrauen der Menschen zu gewinnen und so hohe Vermögenswerte zu ergaunern.

Sollten Sie an der Haustüre aufgesucht werden, seien sie skeptisch und sichern Sie sich ab:

- Lassen Sie nie Unbekannte direkt in Ihr Haus/ Ihre Wohnung! - Überprüfen Sie die Angaben des Besuchers - Informieren Sie die Polizei, wenn Ihnen etwas verdächtig vorkommt! - Wenden Sie sich umgehend an die Polizei, wenn Sie Opfer geworden sind und erstatten Sie Anzeige!

Trickdiebstahl

Fulda. Am Samstag (12.10.) wurde eine 75-jährige Frau am Fuldaer Bahnhof Opfer eines Trickdiebstahls.

Die Frau wollte gegen 15.15 Uhr aus dem ICE aussteigen und hatte hierbei ihre Handtasche umgehängt. Sie wurde von einer vier- bis fünfköpfigen Personengruppe angesprochen, die sie in ein Gespräch verwickelten und ihr Hilfe beim Heraustragen ihres Koffers anboten. Eine Person entwendete nach aktuellen Erkenntnissen hierbei die Geldbörse der Seniorin, die sich in ihrer Handtasche befand. Die Personengruppe bestand aus drei oder vier weiblichen und einer männlichen Person im Alter von 18 bis 20 Jahren. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Reihenhaus

Fulda. Zwischen dem 4. Oktober und Sonntag (12.10.) verschafften sich Unbekannte vermutlich durch Beschädigen der Hauseingangstür Zutritt zu einem Reihenhaus in der Adolf-Bolte-Straße. Die unbekannten Täter durchsuchten mehrere Räumlichkeiten und stahlen ersten Informationen nach rund 250 Euro Bargeld sowie Fahrzeugschlüssel. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Garage

Tann. Unbekannte brachen in der Nacht zu Sonntag (13.10.) in eine Garage in Hundsbach ein. Aus dieser entwendeten sie eine Motorsäge inklusive mehrerer Ketten, diverse Werkzeuge sowie ein E-Bike-Ladegerät der Marke Bergamont und ein rotes Bobby-Car im Gesamtwert von rund 500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kim Leubecher / Julissa Sauermann

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell