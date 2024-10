Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen der Polizeistation Fulda

Fulda (ots)

1.

Unfall mit zwei Leichtverletzten in Petersberg

Am Freitag (11.10.) fuhr gegen 16 Uhr eine 63-jährige aus dem Landkreis Konstanz mit ihrem VW Passat von einem Tankstellengelände auf die Justus-Liebig-Straße in Petersberg ein. Hierbei übersah diese den vorfahrtsberechtigten VW Touran eines 68-jährigen Hosenfelders, so dass es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Leider wurden die Unfallverursacherin und die 65-jährige Beifahrerin im VW Touran leicht verletzt. Beide PKW wurden bei dem Unfall erheblich beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von mindestens 11.000 Euro.

2.

Alleinunfall Frankfurter Straße in Fulda

Am Samstag (12.10.) befuhr gegen 22.00 Uhr ein 38-jähriger Fuldaer die Frankfurter Straße in Fulda in Richtung Innenstadt. Auf der regennassen Fahrbahn kam dieser nach links von seinem Fahrstreifen ab und streifte ein Verkehrsschild. Die Fahrt endete dann an dem dort befindlichen Brückengeländer. Glücklicherweise wurde der Fahrer nicht verletzt. An seinem Peugeot entstand allerdings ein Totalschaden. Der Gesamtschaden beträgt mindestens 6500 Euro.

gefertigt: Müller, A., PHK, Führungs- und Lagedienst des PP Osthessen

