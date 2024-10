POL-OH: StA Fulda erteilt weitere Presseauskünfte zu gefährlicher Körperverletzung am 12.10.2024, 23:40 Uhr

Fulda (ots) - Am Samstag, 12.10.2024 kam es gegen 23:40 Uhr auf dem Parkplatzgelände der Kaiserwiesen in Fulda zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei welcher zwei männliche Personen aus Fulda durch Messerstiche verletzt wurden. Die Hintergründe der Tat sind derzeit noch unklar. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an das Polizeipräsidium Osthessen ...

mehr