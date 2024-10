Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen der Polizeistation Bad Hersfeld

LK Hersfeld-Rotenburg (ots)

1. Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallfluchten

1.1

Bad Hersfeld. Am Freitag (11.10.) war ein grauer VW Tiguan in der Straße "Lappenlied" Höhe der Hausnummer 26 am Fahrbahnrand abgeparkt. Innerhalb des Abstellzeitraums 12:20 bis 12:30 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Verursacher den linken Außenspiegel. Es entstand Sachschaden in einer Höhe von circa 800 Euro. Hinweise auf das unfallverursachende Fahrzeug sowie den Fahrzeugführer liegen derzeit nicht vor.

1.2

Bad Hersfeld. Am Freitag (11.10.) befuhr gegen 17:30 Uhr ein Sattelzug die Homberger Straße stadteinwärts. Hierbei touchierte der Fahrzeugführer in Höhe der Hausnummer 22 beim Vorbeifahren einen am Straßenrand geparkten schwarzen Volvo, dadurch entstand hier ein Sachschaden im Bereich des linken Außenspiegels in Höhe von ca. 800 Euro. Hinweise auf das unfallverursachende Fahrzeug sowie den Fahrzeugführer liegen derzeit nicht vor.

1.3

Bad Hersfeld. Am Freitag (11.10.) war ein dunkelgrauer VW ID 5 im Zeitraum 18:30 bis 21:15 in der Straße Hanfsack geparkt. Aufgrund frischer Kratzer an der vorderen Stoßstange der Fahrerseite muss angenommen werden, dass ein bislang unbekannter Fahrzeugführer aus unbekannter Ursache den VW touchierte. Am PKW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Hinweise auf den Unfallverursacher liegen derzeit nicht vor.

Zeugen der Verkehrsunfallfluchten werden gebeten, ihre Hinweise an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der 06621/932-0, jeder weiteren Polizeidienststelle oder über die Online-Wache unter www.polizei.hessen.de zu richten.

2. Nach Verkehrsunfallflucht ermittelter Pkw-Fahrer

Bad Hersfeld. Am Freitag (11.10.) war ab 15:30 Uhr ein blauer Pkw Dacia Sandero auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in Heinrich-von-Stephan-Straße abgestellt. Zeugen beobachteten, wie kurze Zeit später ein jüngerer Mann mit seinem grauen BMW neben dem Fahrzeug der Dame einparken wollte und dabei mi seiner rechten vorderen Fahrzeugfront die hintere linke Stoßstange des Dacia beschädigte. In Folge dessen stieg er aus, besah sich die Beschädigungen, verließ aber trotzdem die Unfallstelle, ohne sich um den durch ihn entstandenen Sachschaden zu kümmern. Die durch die Zeugen verständigte Streife der Polizeistation Bad Hersfeld konnte in der Folge den 22-jährigen Unfallverursacher aus Bad Hersfeld ermitteln. Ihn erwartet neben der Schadensregulierung nun auch ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro.

3. Verkehrsunfall zwischen Pkw und E-Scooter

Bad Hersfeld. Am Freitag (11.10.) ereignete sich gegen 19:30 Uhr ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw BMW einer 62-jährigen Frau aus Bad Hersfeld und einem E-Scooter eines 32-jährigen Mannes aus Höchstadt a. d. Aisch. Die Dame befuhr mit ihrem Fahrzeug die Dippelstraße und wollte im Bereich der Hausnummer 2 nach links über einen Bürgersteig mit Radweg in die dortige Einfahrt einbiegen. Hierbei übersah die Pkw-Fahrerin den auf dem Radweg fahrenden jungen Mann mit seinem E-Scooter und kollidierte mit diesem. Der Mann stürzte auf den Gehweg, wurde bei diesem Sturz schwer, aber zum Glück nicht lebensbedrohlich, verletzt und mit einem Rettungswagen ins nächstgelegene Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden an beiden Fahrzeugen von insgesamt circa 500 Euro.

4. Kradfahrer stürzt

Haunetal. Am Freitag (11.10.) befuhr ein 19-jähriger junger Mann aus Haunetal gegen 17:45 Uhr mit seinem Kraftrad die Wetzloser Straße. Aus bisher unbekannter Ursache verlor dieser hier die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte zu Boden. Hierbei zog er sich Verletzungen an den Extremitäten zu, die durch einen hinzugerufenen Rettungswagen erstversorgt wurden. Zur Abklärung möglicher weiterer Verletzungen wurde er ins das nächstgelegene Krankenhaus verbracht. Bei seinem Sturz beschädigte er außerdem ein neben der Straße befindliches Geländer. Im weiteren Verlauf der Ermittlungen wurde bekannt, dass der Kradfahrer nicht über die erforderliche Fahrerlaubnis verfügt, um ein Motorrad führen zu dürfen. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro.

