POL-OH: Pressemitteilungen des Polizeipräsidiums Osthessen

Verkehrsunfallflucht in Fulda

Am Donnerstag Vormittag den 10.10.2024, vermutlich zwischen 10:00 Uhr und 12:00 Uhr, fuhr an der Baustelle des Kreisverkehrs Heidelsteinstraße / Kreuzbergstraße in Fulda ein LKW verbotswidrig in den Baustellenbereich rein. Er räumte zunächst die Absperreinrichtungen weg und fuhr mit dem LKW in den neugebauten Kreisverkehr. Beim Befahren der neu errichteten Betonflächen wurde diese vermutlich durch die Räder des LKW beschädigt. Der Sachschaden wird nach ersten Schätzungen auf ca. 20000,-EUR geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich an die Polizeistation in Fulda unter 0661/ 105 2300 oder 2301, jede andere Polizeidienststelle oder über die Online-Wache unter www.polizei.hessen.de zu melden.

Verkehrsunfall auf der BAB 7

PKW fährt auf parkenden Sattelzug auf - Fahrerin verletzt

Am 11.10.2024 befuhr eine 78 jährige Frau aus dem Landkreis Hildesheim mit ihrem PKW gegen 07:30 Uhr die A7 von Kassel kommend in Fahrtrichtung Fulda. Im Bereich der Zufahrtsstraße des Parkplatzes Hummelskopf prallte die Fahrerin vermutlich aufgrund von Unachtsamkeit mit der linken Fahrzeugfront gegen das Heck eines geparkten Sattelzuges. Die Fahrerseite des Ford C-Max wurde durch den Unfall so stark deformiert, dass sich die Fahrertür nicht mehr öffnen ließ. Daher konnte die Dame erst mit Unterstützung der Feuerwehr aus der Beifahrertür des Fahrzeugs aussteigen. Sie wurde leicht verletzt zur weiteren Abklärung durch einen Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Der LKW-Fahrer blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von ca. 8.000 EUR Die Zufahrt zum Parkplatz war aufgrund der Bergungsarbeiten ca. eine Stunde voll gesperrt.

