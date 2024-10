POL-OH: Schwerpunktkontrollen der Polizei Osthessen - "Gewerblicher Güter- und Personenverkehr" im Blick

Vogelsbergkreis (ots) - Sachbeschädigung an Pkw Lauterbach. Unbekannte Täter beschädigten in der Zeit von Freitagnacht (04.10.) bis Samstagnacht (05.10.) einen blauen BMW X1. Das Fahrzeug war während der Tatzeit auf einem Parkplatz in der Bleichstraße abgestellt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede ...

mehr