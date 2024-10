POL-OH: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Osthessen

Fulda (ots) - Verkehrsunfallflucht in Fulda Am Donnerstag Vormittag den 10.10.2024, vermutlich zwischen 10:00 Uhr und 12:00 Uhr, fuhr an der Baustelle des Kreisverkehrs Heidelsteinstraße / Kreuzbergstraße in Fulda ein LKW verbotswidrig in den Baustellenbereich rein. Er räumte zunächst die Absperreinrichtungen weg und fuhr mit dem LKW in den neugebauten Kreisverkehr. Beim Befahren der neu errichteten Betonflächen ...

