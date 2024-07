POL-BI: Hitlergruß und Sachbeschädigung: Staatsschutz sucht älteres Ehepaar als Zeugen

Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Quelle - In der Nacht auf Dienstag, 09.07.2024, versuchte ein Unbekannter in ein Einfamilienhaus in der Straße Kupferheide einzubrechen. Er flüchtete jedoch, als plötzlich Licht eingeschaltet wurde. Gegen 02:00 Uhr versuchte der Unbekannte über die Terrassentür in das Haus einzubrechen. Durch den verursachten Lärm wachte eine Bewohnerin auf. Als diese nach dem Grund für den Lärm ...

