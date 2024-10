Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Sachbeschädigung an Pkw - Einbruch in Einfamilienhaus

Vogelsbergkreis (ots)

Sachbeschädigung an Pkw

Angersbach. Am Sonntag (13.10.), in der Zeit von 16 Uhr bis 18.10 Uhr, kam es auf einem Parkplatz in der Straße "Alter Weg" zu einer Sachbeschädigung an einem Mopedauto der Marke Aixam. Nach derzeitigen Erkenntnissen hoben die bislang unbekannten Täter das Fahrzeug an und trugen es auf ein nahegelegenes Rasenstück neben dem Parkplatz. Dabei entstand unter anderem durch Kratzspuren Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro an dem Fahrzeug. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter der 06641/971-0 mit der Polizeistation in Lauterbach in Verbindung zu setzen.

Einbruch in Einfamilienhaus

Herbstein. Am Samstag (12.10.), zwischen 16 Uhr und 17.20 Uhr, brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Stockhäuser Straße ein. Sie hebelten die Terrassentür auf, durchwühlten mehrere Räumlichkeiten und stahlen Bargeld in Höhe eines mittleren dreistelligen Eurobetrags. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Kim Leubecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell