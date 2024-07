POL-W: W Zeugenaufruf nach folgenschwerem Unfall in Cronenberg

Wuppertal (ots) - Am 25.07.2024, gegen 10:30 Uhr kam es in einer Wohnung auf der Erdelenstraße zu einem vollendeten Trickbetrug zum Nachteil einer 92-Jährigen. Die Remscheiderin öffnete auf Klingeln einem Mann, der sich als vermeintlicher Mitarbeiter der Stadtwerke Remscheid ausgab. Unter einem Vorwand, dass Bakterien in den Wasserleitungen seien, ließ sie den Täter in das Badezimmer ihrer Wohnung. Wenige Minuten ...

mehr