Polizei Wuppertal

POL-W: W Auto überschlägt sich am Klingelholl - Zeugen gesucht

Wuppertal (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen (25.07.2024, 04:45 Uhr) erlitt ein Autofahrer leichte Verletzungen, als er sich mit seinem Auto bei einem Verkehrsunfall überschlug (siehe Pressemeldung vom 25.07.2024, 10:53 Uhr: POL-W: W Ein Verletzter und mehrere beschädigte Fahrzeuge nach Alleinunfall am Klingelholl, https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11811/5830494). Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen und Hinweisgeber, die Informationen zum Unfall haben, sich unter der 0202 / 284 0 bei der Polizei zu melden. (an)

